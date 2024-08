Honor 200 Smart: specifiche tecniche e design trapelale online

Honor sta per lanciare il nuovo smartphone economico Honor 200 Smart, con specifiche trapelate online.

Honor è pronta a lanciare un nuovo smartphone che si aggiunge alla sua già vasta serie di dispositivi economici. Dopo il successo del sottilissimo pieghevole Magic V3, l’azienda non ha trascurato la fascia di mercato più accessibile. Ecco perché ha pensato di introdurre il modello Honor 200 Smart. Le immagini e le specifiche tecniche del nuovo smartphone sono state pubblicate di recente online da un rivenditore tedesco. Prendendo finalmente disponibile quello che sembra essere un’opzione estremamente conveniente per i consumatori.

Lancio imminente per il nuovo cellulare economico di Honor

Il nuovo Honor punta ad offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Esso è equipaggiato con un display LCD FHD+ da 6,8“. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Al cuore del dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Il quale è supportato da 4GB di RAM e 256 B di memoria interna. Tutte caratteristiche che, seppur modeste, garantiscono prestazioni adeguate per un utilizzo quotidiano. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50MP, accompagnata da un sensore di profondità da 2MP. Vi è poi una fotocamera frontale da 5MP. Ideale per chi cerca uno telefono senza troppe pretese ma comunque funzionale.

Con il lancio previsto a breve, l’Honor200Smart si appresta a diventare uno degli smartphone più competitivi nella fascia economica. La batteria da 5.200mAh, assicura un’ottima autonomia. Mentre la presenza di una porta USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC e un jack audio da 3,5mm completano il quadro.

Il nuovo modello sarà disponibile nei colori Midnight Black e Forest Green. Almeno per il mercato tedesco, il prezzo di lancio è previsto intorno ai 199€. Nonostante le specifiche tecniche non siano rivoluzionarie, potrebbe comunque riscuotere un buon successo. Proprio grazie al suo costo contenuto e alla qualità di costruzione tipica del brand. Resta da vedere come verrà accolto dal pubblico intero.