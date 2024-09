Google fa ormai parte di moltissime pratiche quotidiane ma, soprattutto, è il protagonista dei dispositivi smart che fanno parte della nostra vita. Non solo smartphone e Pc ma anche auto. Nelle scorse ore, alcuni utenti si sono trovati davanti ad una modifica che ha incuriosito tantissimo. La modifica effettuata dal colosso non è ben chiara e dunque non è stato possibile capire se si trattasse realmente di una modifica volontaria o di un bug.

Chi di noi al giorno d’oggi non fa affidamento su Google e suoi numerosi servizi connessi? Sono tanti infatti le opzioni a cui possiamo accedere grazie a Google Home, Android Auto e tanto altro. Scopriamo insieme cosa è successo nelle scorse ore nel corso di questo articolo.

Google: modifiche in vista o bug?

Come accennato, nelle scorse ore alcuni utenti hanno visto che il proprio sistema non era più lo stesso. Modifica quindi da parte del colosso o uno dei numerosi bug che spesso riguardano le app?

Partiamo dal principio. Nello specifico, Google, in Google Home e Android Auto, ha cambiato radicalmente la voce. Gli utenti interessati quindi sono rimasti del tutto sorpresi dalla novità. Ricordiamo infatti che non c’è stato alcun avviso ufficiale relativo ad un imminente cambiamento. A sorprendere gli utenti, una voce maschile del tutto realistica rispetto alla precedente. Non dimentichiamo che fino a poco prima la voce implementata nel servizio era quella dell’intelligenza artificiale e non una voce reale.

In un ottica di cambiamento, in un primo momento si è pensato che riguardasse Google Gemini su nuove piattaforme di Google. Non è stato però possibile confermare tale ipotesi visto che dopo alcune ore il sistema ha offerto nuovamente la voce dell’intelligenza artificiale.

Tante dunque le ipotesi che sono state fatte sulla curiosa sorpresa che ha riguardato alcuni utenti. Si sarà trattato di un bug o di una novità?