Alcuni recenti rumor stanno ipotizzando l’arrivo dell’intelligenza artificiale di Gemini Live anche sul sistema Android Auto. Quest’ultimo permette agli utenti di associare il proprio smartphone Android alla vettura che si sta guidando, permettendo loro di utilizzarlo senza distrarsi. L’arrivo dell’AI su tale sistema potrebbe cambiare il modo stesso in cui gli utenti usufruiscono della piattaforma. Cosa sta per cambiare?

Gemini Live su Android Auto? Cosa aspettarsi?

Secondo alcune indiscrezioni la novità riguardo l’AI è stata scovata nella versione v12.8.143544 dell’app per automobili. Sembra infatti che sia stata individuata la riconoscibile icona di Gemini Live che suggerisce l’arrivo dell’intelligenza artificiale in Android Auto. Ciò potrebbe portare all’introduzione di una nuova serie di funzioni offerte dall’AI.

Nello specifico viene fatto riferimento a tre parole: “Start Conversation”, “kitt“ e “live”. Questi tre file potrebbero indicare il possibile nome di Gemini, una volta introdotto all’interno del sistema Android Auto. Il tutto insieme ad alcuni comandi vocali relativi alle possibili nuove funzioni.

Secondo quanto emerso, sembra che la funzionalità non richieda un requisito hardware specifico. Ciò significa che Gemini potrebbe essere compatibile per tutti i fruitori di Android Auto. Dunque, non ci sarebbero differenze tra gli smartphone utilizzati dai singoli utenti. Se tale scenario diventasse realtà, Gemini potrebbe sostituire Google Assistant. Dettaglio che potrebbe condurre all’introduzione di ulteriori nuove funzioni offerte dall’intelligenza artificiale.

Al momento le funzioni di Gemini Live sono riservate solo agli abbonati al piano Advance che prevede un costo mensile pari a 21,99 euro. È possibile accedervi tramite la sottoscrizione a Google OneAI Premium. Non è chiaro però come ciò funzionerà se l’AI Gemini verrebbe integrata su Android Auto.

Per il momento non si hanno informazioni certe. Bisognerà attendere dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda per conoscere quali saranno i futuri aggiornamenti riguardo l’arrivo dell’intelligenza artificiale nei sistemi Android Auto. Le prime informazioni potrebbero arrivare prossimamente anche se non è ancora possibile stabilire delle tempistiche effettive.