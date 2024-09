Google Contatti è una delle applicazioni preinstallate più usate dagli utenti Android. Quest’ultima non solo offre l’accesso ai contatti telefonici. Mette a disposizione anche una serie di funzioni particolarmente utili per un’esperienza sempre aggiornata e sincronizzata tra tutti i dispositivi utilizzati dagli utenti.

A tal proposito, Google ha introdotto un nuovo widget per l’applicazione. Tale opzione consente di vedere fino ad un massimo di sette contatti all’interno della schermata iniziale. Proprio quest’ultima opzione potrebbe presto ricevere un nuovo aggiornamento che risulta essere particolarmente atteso dagli utenti. Cosa sta per cambiare?

Google Contatti: ecco cosa cambia sulla nota applicazione

Il nuovo aggiornamento in arrivo sulla piattaforma agisce eliminando una restrizione che per molti utenti è sempre stata considerata inutile. Di cosa si tratta nello specifico? Secondo quanto evidenziato dal codice dell’applicazione Google Contatti sembra che presto gli utenti potranno aggiungere al widget della piattaforma più di sette contatti preferiti.

Il numero non risulta più essere limitato e gli utenti potranno decidere di aggiungere tutti i contatti che si desiderano. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile scorrere verso l’alto e verso il basso per visionare tutto l’elenco creato.

A tal proposito, sarà possibile ridimensionare il widget introdotto per Google Contatti. Quest’ultimo può occupare anche quasi l’intera schermata, in base alle proprie esigenze e alle proprie preferenze. Al momento, AssembleDebug ha avuto modo di attivare la nuova funzionalità. Quest’ultima è presente nella versione 4.40.48.672619802 dell’app Contatti. Non è ancora chiaro quando la nuova opzione per il widget verrà rilasciata a tutti gli utenti che sfruttano la piattaforma Google.

Inoltre, non è ancora chiaro se, prima del rilascio ufficiale, la funzione subirà un ulteriore cambiamento. Quest’ultimo potrebbe permettere agli utenti di visionare anche i nominativi dei contatti selezionati e non solo gli avatar come accade al momento con la versione attuale della piattaforma Contatti di Google. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali sul rilascio ufficiale.