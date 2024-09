Google ha introdotto una grande novità per gli utenti Android, ovvero Gemini Live. Esso è ora disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi. Fino a poco tempo fa, questa funzione era riservata solo agli abbonati Advanced, ma ora può essere sfruttata da un pubblico molto più vasto. L’obiettivo principale di GeminiLive è quello di rivoluzionare il modo in cui le perle interagiscono con l’intelligenza artificiale. Offrendo un’esperienza molto più fluida e interattiva. L’AI è in grado di rispondere in tempo reale, consentendo alle persone di interrompere, aggiungere informazioni o modificare l’andamento della conversazione.

Google Gemini: anche i Gems arrivano su Android, assistenti specializzati per ogni esigenza

Per utilizzare Gemini Live, gli utenti devono semplicemente cliccare sull’icona a forma di onda e scintilla che appare nell’angolo in basso a destra. Una volta attivata la modalità a schermo intero, i pulsanti “Hold” e “End” permettono di gestire facilmente le interazioni. Durante l’uso, l’app può continuare a funzionare in background. Così da consentire di utilizzare altre funzioni del telefono senza interruzioni. Alla fine di ogni sessione, una trascrizione completa della conversazione sarà disponibile nella cronologia. Rendendo possibile riprendere il dialogo in qualsiasi momento. Anche se al momento non è possibile collegare Gemini Live a Gmail o YouTube Music, Google ha assicurato che ulteriori integrazioni arriveranno prossimamente.

Oltre al lancio gratuito di GeminiLive, Google ha introdotto una novità che potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con gli assistenti virtuali, i Gems. Questi modelli di intelligenza artificiale altamente specializzati sono stati creati per aiutare gli utenti con compiti specifici. Come la stesura di testi, il brainstorming o la gestione della carriera. Ad esempio, tra i Gems disponibili ci sono un coach per l’apprendimento e un partner per la programmazione. Rispondendo così a una vasta serie di esigenze quotidiane.

L’unica limitazione attuale è che, sebbene sia possibile utilizzare Gems precostruiti, per creare nuove personalizzazioni sarà necessario visitare il sito di Gemini. Anche se queste funzionalità non sono disponibili gratuitamente, richiedendo un abbonamento Advanced, rappresentano comunque un grande passo avanti per Google. Le possibilità offerte dai Gems sono in continua espansione. Promettendo una maggiore personalizzazione e versatilità per gli utenti Android.