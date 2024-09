Gli smartphone che utilizziamo quotidianamente ci offrono la possibilità di svolgere numerose operazioni, molte delle quali tramite applicazioni sviluppate da Google, il colosso di Mountain View. Tra queste, l’app Google e Google News si distinguono come strumenti essenziali per restare informati. L’app Google fornisce consigli personalizzati nella sua pagina principale, mentre Google News permette di accedere facilmente alle maggiori testate giornalistiche globali, raccogliendo le informazioni in un’unica piattaforma.

Le novità di Google per le sue app

Recentemente, Google sembra aver deciso di introdurre alcune modifiche significative a entrambe le applicazioni. Partendo dall’app Google, utilizzata da milioni di persone per ricerche online, sono state aggiunte diverse funzionalità nel tempo. Tra le novità più recenti, Google ha reso l’app più colorata grazie all’introduzione dei doodle e ha semplificato l’accesso alla modalità incognito con un nuovo pulsante. Inoltre, l’app sta preparando un aggiornamento che includerà la visualizzazione di contatti, app e impostazioni del dispositivo, rendendo la navigazione ancora più intuitiva.

Una delle modifiche più interessanti riguarda il feed personalizzato. Secondo fonti interne, sembra che Google stia testando una nuova opzione chiamata “Aggiornamenti dalle ricerche”, che promette di offrire riepiloghi delle storie più recenti basate sugli interessi dell’utente. Questo significa che le abitudini di ricerca influenzeranno direttamente i contenuti proposti nel feed. Anche se questa funzione è ancora in fase di test, alcuni utenti l’hanno già sperimentata, suggerendo che Google stia esplorando nuove modalità di interazione con i suoi servizi.

Per quanto riguarda Google News, anche se meno frequentemente aggiornato, non viene trascurato. Un’analisi della versione 5.115.0.670880469 ha rivelato una riorganizzazione della pagina principale. L’interfaccia, attualmente in fase di sviluppo, prevede l’eliminazione delle voci “Per te” e “Titoli”, sostituite da “Home”. Questi cambiamenti dimostrano che Google continua a migliorare l’esperienza utente anche nelle sue app meno aggiornate. Tuttavia, non sono ancora chiare le tempistiche di implementazione di queste novità, e sarà necessario attendere per ulteriori sviluppi.