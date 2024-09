Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp e Messenger, sta introducendo importanti aggiornamenti. I quali sembrano essersi tutti adeguati alla normativa sui mercati digitali (DMA) dell’Unione Europea. Tra i cambiamenti più rilevanti vi è l’interoperabilità tra le app di messaggistica. Proprio come richiesto dalle nuove regolamentazioni europee. Presto, infatti, gli utenti saranno notificati riguardo l’esistenza di applicazioni concorrenti. Così da poter scegliere in maniera più consapevole quale sia quella più adatta da utilizzare per le proprie esigenze. Le notifiche, poi, ci informeranno ogni volta che sarà disponibile una nuova app di messaggistica da conoscere.

Nuove modalità di organizzazione dei messaggi su WhatsApp e Messenger

Questa mossa potrebbe segnare una svolta importante. In quanto Meta renderà evidente l’esistenza di servizi alternativi ai suoi, facilitando il passaggio a piattaforme diverse. Anche se all’apparenza può sembrare un cambiamento di poco conto, tale sviluppo potrebbe intaccare il dominio di WhatsApp e Messenger nel mercato. Meta, infatti, si trova di fronte alla necessità di rispondere all’esigenza di apertura nei confronti della concorrenza. Soprattutto per evitare sanzioni da parte dell’Unione Europea.

Un’altra novità riguarda l’organizzazione dei messaggi provenienti da applicazioni di terze parti. L’ azienda permetterà di scegliere tra due diverse modalità per gestire le conversazioni. La prima opzione consentirà di mantenere i messaggi provenienti da altre app separati da quelli di WhatsApp e Messenger, creando una cartella dedicata. In questo modo, gli utenti potranno tenere distinte le chat avvenute su spazi diversi. Così da rendere più semplice gestire i flussi di comunicazione.

La seconda opzione offrirà una gestione unica delle chat. Ovvero permettendo di visualizzare tutti i messaggi in un’unica schermata. Indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, sia che si tratti di WhatsApp, Messenger o altre, le persone potranno accedere alle conversazioni senza dover cambiare applicazione. Oltre a queste innovazioni, sono previste ulteriori funzioni come le reazioni rapide ai messaggi. Ma anche le risposte dirette e la possibilità di fare chiamate tra siti differenti entro il 2027.