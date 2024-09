Nei giorni scorsi, Sony ha presentato al mondo la sua console di ultima generazione, ovviamente stiamo parlando di PlayStation 5 Pro, quest’ultima ha mostrato al mondo tantissime innovazioni puntando tutto sull’incremento di potenza e di gestione dei software di intelligenza artificiale che ovviamente Sony ha introdotto nella nuova console.

A sorprendere tutti però non sono state le nuove tecnologie inserite all’interno di PlayStation 5 Pro bensì il prezzo di lancio che agli occhi di molti è risultato esageratamente elevato, nel mercato europeo infatti quest’ultima sarà venduta a 799,99 €, un valore quasi doppio rispetto al prezzo di lancio di PlayStation cinque standard.

Le previsioni di vendita

Ovviamente le attenzioni di tutti si stanno concentrando sulla possibile quota di vendita della console, in molti infatti si stanno chiedendo se quest’ultima riuscirà a ritagliarsi una fetta di mercato cospicua o meno, soprattutto alla luce del prezzo di listino mostrato da Sony, l’azienda nipponica stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi tempi, prevede un comportamento del mercato simile a quanto visto con PlayStation 4 Pro che ha costituito un prodotto di nicchia rispetto alla sua sorellina minore, di conseguenza la previsione vede una percentuale di vendita vicina al 15%, un dato che sicuramente sarà influenzato dal prezzo decisamente elevato del prodotto che dunque potrebbe giocare come fattore negativo sulla percentuale di mercato che la console si ritaglierà spingendola al ribasso.

Leggendo la reazione della community non c’è da aspettarsi un tasso di vendita troppo elevato, il malcontento generale legato al prezzo di lancio molto elevato è infatti abbastanza evidente su tutti i social, ciononostante PlayStation 5 Pro potrebbe anche sorprenderci con valori decisamente inattesi, del resto il mondo dei videogiochi non è nuovo a questa tipologia di sorprese.

Non rimane dunque che attendere il lancio sul mercato per poter tirare le somme di questo passo compiuto da Sony per capire se sarà più lungo della gamba.