Vodafone Silver 100 e 150: le due promo partono da 7 EURO

Al momento le offerte migliori di Vodafone sono disponibili, anche se non tutti hanno il privilegio di poterle sottoscrivere. Il colosso anglosassone ha scelto di entrare in campo con le sue migliori armi, quelle che già durante il 2023 hanno riportato in alto il suo nome in territorio italiano. Almeno per ora, i prezzi sembrano essere molto interessanti, così come i contenuti.

Siccome le offerte di Vodafone in questo caso sono destinate solo a chi proviene da gestori virtuali o da Iliad e i numeri raccolti fino ad ora dal gestore anglosassone sono alti, ciò significa che il numero di utenti disponibile tra la concorrenza che conta è davvero enorme.

Vodafone offre ancora le sue Silver, ecco cosa c’è dentro le offerte migliori del momento

Entrambe le offerte disponibili in casa Vodafone stanno riscuotendo un discreto successo e su questo non ci sono dubbi. Hanno entrambe infatti minuti senza limiti e 200 messaggi, con la prima che offre 100 giga in 4G e la seconda 150 giga in 4G. Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, con la prima si pagano solo 7,99 € al mese mentre con la seconda 9,99 € al mese.

Le offerte viste in casa Vodafone sono davvero entusiasmanti per via dei loro prezzi e dei loro contenuti, ma c’è anche una promozione. Chi dovesse sceglierne una infatti potrà evitare di pagare il prezzo pieno durante il primo mese, siccome costeranno entrambe 5 €. Chi invece ritiene che i giga presenti nelle due offerte Silver non bastino, può tranquillamente rifarsi sottoscrivendo il servizio SmartPay che aggiunge in automatico 50 giga al mese. Questa soluzione serve in realtà per ricaricare il proprio numero dal conto corrente e senza alcun costo aggiuntivo. Un appunto fondamentale da fare è quello che riguarda i gestori di provenienza: solo chi arriva da Iliad o da un virtuale può scegliere le due offerte Silver.