Anche se mancano ancora molti mesi alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S25 Ultra, continuano a emergere numerose informazioni online sulle intenzioni della famosa casa coreana. Di recente, il dispositivo è stato avvistato nella documentazione dell’ente di certificazione cinese “3C”, rivelando dettagli interessanti. Il modello in questione, identificato dal codice “SM-S9380”, supporterà una ricarica rapida fino a 45W. Confermando che Samsung intende mantenere elevate le prestazioni in questo ambito. Per quanto riguarda la ricarica wireless e inversa, al momento non ci sono novità importanti. Ma è probabile che siano in linea con quanto già offerto dai modelli precedenti.

Design e fotocamera: poche modifiche rispetto al Galaxy S24 Ultra

La vera novità però riguarda l’introduzione della connessione satellitare. Una caratteristica che potrebbe rappresentare un’importante evoluzione per la serie Galaxy. Se confermata, questa tecnologia permetterebbe agli utenti di comunicare anche in aree con scarsa o assente copertura di rete. Rendendo il GalaxyS25Ultra particolarmente adatto per le situazioni di emergenza. Non è ancora chiaro però se questa funzionalità sarà disponibile in tutte le versioni del dispositivo. Oppure se verrà limitata esclusivamente a mercati specifici.

Dal punto di vista estetico, le informazioni emerse finora non mostrano cambiamenti radicali rispetto all’ S24Ultra. Secondo alcune notizie, il nuovo modello conserverà il design squadrato che caratterizza la serie. Solo con angoli leggermente più arrotondati e dimensioni molto simili. Anche la configurazione della fotocamera posteriore sembra essere in linea con il passato. Il Galaxy S25 Ultra dovrebbe infatti mantenere una disposizione a quattro sensori, proprio come quella del suo predecessore.

Nonostante questi dettagli, è importante prendere tutto ciò con cautela, poiché si tratta di anticipazioni non ufficiali. La presentazione definitiva del GalaxyS25Ultra potrebbe portare sorprese o confermare le voci emerse finora. Dunque prima di farsi qualsiasi tipo di idea a riguardo è sempre meglio aspettare il debutto del dispositivo.