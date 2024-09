Le aspettative sul lancio del nuovo Sony Xperia 5 VI erano alte. Si pensava che sarebbe stato presentato entro la fine del 2024, ma così non sarà. Durante le edizioni del Mobile World Congress e dell’IFA, molti attendevano l’annuncio del nuovo dispositivo. Sony però ha confermato che la sesta versione del modello Xperia5 non sarà disponibile quest’anno. Ciò rappresenta un cambiamento importante rispetto alle abitudini dell’azienda giapponese. La quale solitamente presenta due dispositivi di fascia alta all’anno. Uno della serie Xperia1 e uno della Xperia 5. Oltre a un modello di fascia media della serie Xperia10.

Le funzionalità avanzate di Google Foto arrivano su Sony Xperia

Il motivo di questo ritardo sembra essere una strategia commerciale studiata a fondo. Secondo quanto dichiarato dai dirigenti Shinji Yuhara e Masao Mizuno in una recente conferenza stampa, Sony intende spingere ancora le vendite dell’Xperia 5V. In più, molti utenti stanno migrando dalla serie 5 alla più costosa Xperia1. In Giappone, ad esempio, l’Xperia5IV continua a registrare buoni risultati di vendita, anche dopo ben due anni dal lancio. Non è ancora chiaro se il ritardo nella distribuzione dell’Xperia5 VI possa compromettere la competitività del dispositivo, una volta che verrà presentato.

Nel frattempo, una collaborazione tra Google e Sony sta portando alcune delle più avanzate funzionalità di GoogleFoto sugli smartphone Xperia. Tra queste, troviamo il Magic Editor, il MagicEraser, il Photo Unblur e il Portrait Light. Insieme ad altri strumenti di modifica come l’HDR e i preset per sostituire lo sfondo nei cieli. Alcuni di questi strumenti erano già presenti su modelli di Xperia rilasciati lo scorso anno. Ma, per le versioni dell’ Xperia10 dotate di 3 GB di RAM, l’accesso a queste funzionalità sarà limitato.

Insomma, con questa integrazione, Sony punta a offrire un’esperienza fotografica sempre più completa ai suoi utenti. Mantenendo la competitività dei suoi prodotti nel mercato mobile.