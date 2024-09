Il produttore tech Meizu si appresta a tornare nel settore degli smartphone anche a livello internazionale. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha tenuto un importante evento durante il quale ha annunciato ben due nuovi smartphone, ovvero i nuovi Meizu Note 21 e Meizu Note 21 Pro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Meizu svela ufficialmente sul mercato i nuovi Meizu Note 21 e Meizu Note 21 Pro

In questi ultimi giorni sono stati annunciati in veste ufficiale sul mercato mobile ben due nuovi smartphone a marchio Meizu. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Meizu Note 21 e Meizu Note 21 Pro. Entrambi gli smartphone saranno disponibili a livello internazionale per diversi mercati e in diverse colorazioni, tra cui Bay Blue, Sandstone, Marble, Gulf Blue, Diamond Black e Ivory.

I due dispositivi hanno delle caratteristiche piuttosto simili tra loro. Entrambi dispongono di ampi display con tecnologia IPS LCD in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari rispettivamente a 90Hz e 120Hz. Il modello base dispone di una selfie camera da 8 MP, mentre il modello Pro ha una selfie camera da 13 MP. Entrambi gli smartphone dispongono poi di una doppia fotocamera posteriore, con sensori fotografici rispettivamente da 50+2 MP e 64+2 MP.

Dal punto di vista prestazionale, il modello base dispone di un processore octa core. Il modello Pro, invece, è alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G99. In accoppiata sono presenti tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Il modello base dispone infine di una grande batteria da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W, mentre il modello Pro dispone di una batteria con una capienza da 4950 mah con supporto alla ricarica rapida da 30W.

L’azienda rivelerà prezzi e disponibilità ufficiali nel corso dei prossimi giorni.