L’operatore telefonico Iliad ha deciso da poco di chiudere la disponibilità della sua super offerta denominata Iliad Flash 200. Al suo posto, però, l’operatore ha fatto tornare a disposizione degli utenti un’altra super offerta altrettanto interessante. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 180. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese fino a ben 180 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad stupisce e fa tornare disponibile la super offerta Iliad Giga 180

A partire dalla giornata di ieri l’operatore telefonico Iliad ha fatto tornare disponibile una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 180. Quest’ultima va così a sostituire per il momento l’offerta di rete mobile Iliad Flash 200, che è stata disponibile all’attivazione fino a qualche giorno fa.

Nello specifico, l’offerta Iliad Giga 180 è davvero conveniente. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 180 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Nonostante ci sia a disposizione tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo comunque molto contenuto pari a soli 9,99 euro al mese.

Si tratta di un’offerta davvero eccezionale per tutti coloro che vogliono passare all’operatore telefonico Iliad. Ricordiamo comunque che continuano ad essere disponibili le altre offerte del noto operatore telefonico. Una di queste è anche l’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 250. In questo caso, l’offerta include ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 5G. Gli utenti avranno sempre a disposizione minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo da sostenere in questo caso sarà pari a 11,99 euro al mese.