Iliad: ancora disponibile l'offerta GIGA 250 con il 5G gratis

Il dominio di Iliad va avanti dal 2018, quando durante l’estate di quello stesso anno cominciò a proporre le sue prime offerte in Italia. Non c’era modo di arginare il fenomeno: i prezzi erano troppo bassi e i contenuti troppo generosi.

Non sono cambiate troppe cose da quell’anno, anzi probabilmente sì: Iliad è riuscita ad acquisire tanti nuovi utenti e ad oggi sta per raggiungere un nuovo traguardo. Il gestore mobile e fisso infatti sta per arrivare a 12 milioni di utenti attivi in tutta Italia, un vero e proprio record. In questo momento il merito va attribuito alle offerte mobili, anche se la fibra ottica sta registrando ottimi risultati. Chi vuole scegliere una delle migliori proposte di Iliad deve farlo adesso optando per le due Giga disponibili o per la Flash. Basta recarsi sul sito ufficiale per riuscire a capire cosa è meglio per sé stessi.

Iliad: questa è la nuova offerta insieme alle solite due Giga disponibili

Era difficile riuscire a trovare delle offerte che potessero eguagliare quelle di Iliad, le quali vanno ancora alla grande. Neanche questa volta la concorrenza ci è riuscita. L’azienda mette a disposizione le sue due Giga, la 120 e la famosa 250. La prima ha 120 giga in 4G mentre la seconda 250 giga in 5G, entrambe con minuti senza limiti. Il prezzo è di 7,99 € al mese e 11,99 € al mese. Chiude la Flash 200 con 200 giga in 5G a 9,99 € al mese.

Non bisogna assolutamente farsi passare di mente che il 5G è una soluzione offerta gratis da Iliad e che non va pagata a parte, né all’inizio, né in corso d’opera.

Un altro aspetto di cui tenere conto è ovviamente quello in relazione alla fibra ottica. Le offerte di Iliad che costano minimo 9,99 € al mese, garantiscono l’accesso allo sconto di 5 € mensili sulla fibra. Per il momento le offerte sono disponibili ma solo per coloro che decidono di fare presto.