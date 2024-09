Può capitare che gli utenti decidano di cambiare sistema operativo. Quest’ultimi, infatti, possono decidere di passare da dispositivi iOS a dispositivi Android e viceversa. Ovviamente, quando si cambia smartphone è utile spostare i propri dati dal vecchio smartphone a quello nuovo. Nel caso si passa da un sistema operativo all’altro bisogna seguire una serie di passaggi utili.

A tal proposito, Google nel 2022 ha creato una nuova applicazione. Lo scopo di quest’ultima è quello di supportare gli utenti che desiderano passare da iOS ad Android. Ed è proprio quest’app “Switch to Android” ad essere protagonista di un recente aggiornamento.

Nuova funzione utile per il passaggio tra Android ed iOS

Come funziona il passaggio dei dati tra i due sistemi operativi? Sui dispositivi Android viene preinstallata l’app “Data Transfer Tool”. Quest’ultima ha lo scopo di supportare gli utenti nella configurazione del nuovo dispositivo. Coloro che passano da iOS ad Android devono procedere installando sul precedente smartphone Apple l’app “Switch to Android”. Mentre quest’ultima gestisce il backup dei dati sul lato iOS, “Data Transfer Tool si occupa del ripristino dei dati che passano sul nuovo smartphone Android. Tale sistema sta per ottenere una serie di cambiamenti.

Ad individuare la novità è assembledebug. Secondo quanto riportato l’app Switch do Android potrebbe presto cambiare nome. Sembra, infatti, che Google potrebbe presto denominarla “Android Switch”. Inoltre, sembra che presto verranno supportati anche i dispositivi iOS18 nel passaggio dei dati verso Android. A ciò si aggiunge l’opzione per ripristinare le app nascoste/bloccate. Ciò significa che dopo la configurazione gli utenti dovranno procedere con il bloccarle/nasconderle di nuovo.

Per il momento, le funzioni scovate non sono ancora disponibili all’interno dell’applicazione. È ipotizzabile però che il rilascio ufficiale non avvenga tra molto tempo. Probabilmente, con l’arrivo di iOS 18, Google procederà per fornire un sistema completo e funzionante a tutti gli utenti Android.