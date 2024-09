Stellantis investe 406 milioni di dollari: accelerazione dell’elettrificazione

Stellantis ha annunciato un importante investimento da 406 milioni di dollari per tre stabilimenti in Michigan. Il motivo? Punta tutto sulla sua strategia multi-energia. L’azienda cerca di prepararsi a un futuro in cui l’elettrificazione sarà sempre più centrale. Ma perché questa mossa è così importante? Considerando l’evoluzione attuale, Stellantis non vuole solo tenere il passo, ma anticipare il mercato (anche se difficile). Lo stabilimento di Sterling Heights (SHAP) sarà il primo negli Stati Uniti a produrre un veicolo completamente elettrico.

Il protagonista? Il pickup Ram 1500 REV, atteso alla fine del di quest’anno. Grazie ad un investimento di 235,5 milioni di dollari, Stellantis ha avviato la riconversione degli impianti. In tal modo questi possono produrre sia di modelli a combustione interna che di veicoli elettrici. Il Ram 1500 REV, con la sua autonomia fino a 500 miglia, promette di dare una svolta al mercato dei pickup elettrici. E non finisce qui. Nella stessa fabbrica, verrà prodotto anche il Ram 1500 Ramcharger. Si tratta di un pickup elettrico con range extender, potenza di 663 CV e una tecnologia avanzata di ricarica bidirezionale.

Nuovi investimenti Stellantis nelle Jeep elettriche Warren e Dundee

Non è solo Sterling Heights a vivere una rivoluzione. Stellantis ha deciso di investire anche nello stabilimento di Warren Truck Assembly con 97,6 milioni di dollari. Perché? Per la produzione della Jeep Wagoneer elettrica. Non sarà una vettura unica ma farà parte di una strategia per lanciare quattro nuovi modelli elettrici Jeep entro il 2025. Anche qui, la sfida è mantenere la flessibilità produttiva. Come per RAM vuole dare la possibilità di produrre sia modelli elettrici che a combustione interna sulla stessa linea.

Nel frattempo, a Dundee, Stellantis investirà 73 milioni di dollari per preparare l’impianto alla produzione di componenti per le piattaforme STLA Frame e STLA Large. Questi investimenti permetteranno a Stellantis di accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie? Riuscirà a garantire la competitività sul mercato globale? Sta di fatto che l’azienda sta davvero segnando il passo verso una nuova era.