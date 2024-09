Citroen AMI TONIC: nuova versione per festeggiare il successo

Cosa rende la Citroen AMI così amata? Questo quadriciclo elettrico ha saputo conquistare migliaia di persone in 4 anni. In breve è diventando il punto di riferimento per chi cerca una mobilità sostenibile e pratica in città. Con oltre 50.000 vetture vendute in 14 Paesi, la AMI ha già scritto il suo successo. Per festeggiare il quarto anniversario, Citroen ha lanciato la serie speciale AMI TONIC. Cos’ha di diverso? L’azienda ha arricchito il modello tanto apprezzato con dettagli unici e un’estetica estremamente curata.

Esternamente, questa versione si distingue per la livrea Night Sepia e adesivi che conferiscono al quadriciclo un tocco raffinato e dinamico. Vuoi qualcosa di più? Ci sono anche le barre sul tetto nere, un’aggiunta che amplifica il carattere urbano e avventuroso di questa piccola vettura. Citroen inoltre continua a puntare su uno dei punti forti della AMI: la personalizzazione. Con una vastissima gamma di accessori, ognuno può rendere il proprio veicolo unico, modificandolo per creare una mini auto fatta appositamente sulla propria persona.

Prestazioni e prezzo accessibile per l’amata mini auto Citroen

Le novità riguardano solo il design, giusto? Sì, perché sotto il cofano tutto rimane uguale. Il motore da 6 kW e la batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh garantiscono un’autonomia fino a 75 km con una sola ricarica. Perfetto per muoversi quotidianamente in città, dove la praticità e i costi ridotti fanno la differenza. Anche se non si tratta di un bolide, è la soluzione ideale per chi vuole risparmiare e rispettare l’ambiente.

E il prezzo? AMI TONIC è già disponibile in Italia a 9.190 euro. Approfittando degli ecoincentivi, il costo si abbassa ulteriormente, rendendolo un’opzione ancora più interessante. In più, Citroen domina il mercato delle minicar elettriche in Italia con una quota del 43%. Incredibile, vero? Grazie all’AMI TONIC, Citroen conferma il suo impegno nel rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti. Un piccolo quadriciclo sì, ma con un grande successo. Chi non vorrebbe una AMI per spostarsi con stile e zero emissioni?