La casa automobilistica Peugeot ha finalmente aperto gli ordini della sua 3008 in versione Plug-In Hybrid. Dopo una lunga attesa, dunque, la nuova Peugeot 3008 Plug-In Hybrid è disponibile per essere acquistata dai numerosi utenti che attendevano il suo arrivo.

La casa automobilistica del Leone mette a disposizione due versioni del veicolo: la Allure e la GT. La prima è disponibile a 44.950 € mentre la versione GT può essere ordinata al costo di 49.950 €. Non a caso, quest’ultima, rispetto alla versione Allure, aggiunge dettagli più prestigiosi come rivestimenti in Alcantara, cerchi da 20 pollici e un sistema di illuminazione ambientale che può essere liberamente personalizzato. Scopriamo insieme maggiori dettagli del SUV nel corso di questo articolo.

Peugeot 3008: al via gli ordini del SUV Plug-in Hybrid

Come anticipato in apertura, la casa automobilistica Peugeot ha dato il via agli ordini del suo nuovo veicolo. Non dimentichiamo che con la realizzazione della 3008, il brand ha voluto adattarsi alle attuali esigenze, ovvero veicoli sostenibili.

L’importante lavoro del marchio automobilistico ha portato alla realizzazione di un Plug-In Hybrid equipaggiato da motore elettrico da 125 CV accoppiato a un motore a benzina turbo a 4 cilindri da 1,6 litri. Tutto in grado di erogare 150 CV (110 kW). L’unione di questi due motori riesce a garantire un’elevatissima potenza. Nello specifico, forniscono una potenza combinata di 195 CV con un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce.

Tra le sue caratteristiche non possiamo non citare la batteria. Questa è infatti da 21 kWh e consente al veicolo di viaggiare modalità completamente elettrica per 87 km. Per quanto riguarda i consumi, invece, sono certificati a soli 0,9 l/100 km.

