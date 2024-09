Volkswagen si trova ad affrontare una situazione complessa e delicata, costretta a prendere decisioni drastiche per ridurre i costi e garantire il futuro dell’azienda. Recentemente, la casa automobilistica tedesca ha deciso di rescindere alcuni importanti accordi sindacali, tra cui quello che prevedeva il blocco dei licenziamenti fino al 2029 per sei stabilimenti tedeschi. Questo accordo, firmato per la prima volta nel 1994 e rinnovato diverse volte, era stato una garanzia per la stabilità occupazionale in Germania.

La rescissione degli accordi Volkswagen e le loro conseguenze

La rescissione di questi accordi ha suscitato reazioni di forte opposizione da parte dei sindacati. Daniela Cavallo, rappresentante dei dipendenti e membro del consiglio di sorveglianza di Volkswagen, ha dichiarato con determinazione che “faremo una fiera resistenza a questo storico attacco ai nostri posti di lavoro”, promettendo di combattere per evitare licenziamenti. Questo scontro potrebbe inasprire i rapporti tra l’azienda e le forze sindacali, rendendo le trattative future particolarmente tese.

Nonostante la rescissione dell’accordo non avrà effetto immediato, con le garanzie per i lavoratori che scadranno verso metà del prossimo anno, Volkswagen ora ha la libertà di implementare i suoi piani di riduzione dei costi. Sono a rischio anche alcuni stabilimenti tedeschi, e sebbene il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, avesse escluso tagli drammatici, il futuro rimane incerto e i prossimi mesi saranno cruciali.

Gunnar Kilian, responsabile delle risorse umane, ha spiegato che la rescissione degli accordi è mirata a rendere i costi della produzione in Germania più competitivi. Per contrastare l’incertezza riguardante i posti di lavoro, Volkswagen ha deciso di anticipare le trattative salariali, che inizialmente erano previste per metà o fine ottobre, chiedendo di avviarle già questo mese.

In risposta alla crisi, il sindacato IG Metall aveva suggerito l’adozione di una settimana lavorativa corta di quattro giorni come alternativa alle chiusure, richiamando una strategia simile degli anni ’90. Tuttavia, i tagli in Volkswagen risultano particolarmente complessi a causa della significativa presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e del supporto politico della Bassa Sassonia, che detiene una quota del 20% nella compagnia e spesso si schiera a favore dei sindacati.