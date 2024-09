Il Google Play Store è uno degli elementi fondamentali del sistema operativo Android, fungendo da piattaforma principale attraverso cui gli utenti possono accedere a un vasto catalogo di applicazioni. Ogni giorno milioni di persone utilizzano il Play Store per trovare strumenti utili per la vita quotidiana, ed è per questo che Google lavora costantemente per migliorarlo. Non si tratta solo di introdurre nuove funzionalità, ma anche di garantire la qualità delle app pubblicate, eliminando quelle pericolose o inutili.

L’eliminazione delle app dannose dal Google Play Store

Il gigante di Mountain View ha annunciato un impegno concreto per rimuovere le applicazioni di scarsa qualità, come quelle che si bloccano frequentemente o che non sono ottimizzate per i diversi dispositivi Android. Questa nuova politica, entrata in vigore il 31 agosto, segna un passo importante verso un ambiente digitale più sicuro e funzionale per gli utenti.

Tuttavia, non si assisterà a una cancellazione di massa delle app inadeguate. Molte di esse, piuttosto che essere rimosse, saranno sospese, in attesa che gli sviluppatori apportino i miglioramenti necessari per rispettare gli standard qualitativi richiesti. È importante notare che questa misura riguarda solo le app presenti nel Play Store; quelle già installate sui dispositivi degli utenti rimarranno attive, e spetterà agli utenti decidere se rimuoverle o meno.

In realtà, questo processo di “pulizia” del Google Play Store è iniziato già da qualche tempo. Secondo un report di Statista, a giugno 2023 il numero di app disponibili nello store è sceso a meno di 1,7 milioni, una cifra significativamente inferiore rispetto al picco di 3,6 milioni registrato nel marzo del 2018. Questo dato riflette l’impegno di Google nel migliorare lo store e innalzare i criteri di pubblicazione delle app.

Il recente cambio di politica ha formalizzato un processo già in atto: le app devono essere utili, sicure e innovative, altrimenti il loro spazio nel Play Store sarà sempre più limitato. Google è determinata a garantire che il suo store rimanga un luogo affidabile per tutti gli utenti Android.