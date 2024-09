Durante l’IFA 2024 è stato presentato un nuovo computer Lenovo. Si tratta dell’Auto Twist AI PC molto più interattivo e versatile dei modelli precedenti. Il dispositivo presenta uno schermo che ruota in automatico allo scopo di seguire lo sguardo degli utenti. A guidare il nuovo computer Lenovo è un processore Intel che garantisce prestazioni elevate insieme all’uso dell’intelligenza artificiale.

Lenovo presenta il suo prossimo computer AI

Al momento il nuovo Auto Twist AI PC è un concept realizzato appositamente per l’evento di Berlino. Non si tratta dunque di un dispositivo già pronto, ma di un progetto che Lenovo ha voluto presentare per mettere in risalto i progressi ottenuti nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Il punto forte del nuovo dispositivo sarà lo schermo motorizzato. Il dispositivo è in grado di ruotare a 360° in verticale. Mentre arriva a 180° in orizzontale. Il pannello risulta collegato con un perno che viene guidato da un meccanismo Twist Hinge e tecnologia DARS. Quest’ultima presenta due motori. I movimenti del display vengono guidati con i comandi vocali. Gli utenti potranno utilizzare tale opzione per utilizzare la modalità laptop o tablet, aprire e chiudere il coperchio o addirittura fare un balletto. È disponibile una “Dancing Mode” che porta lo schermo a “danzare” mentre mostra una ballerina. Dallo speaker parte musica classica.

Come accennato, lo schermo si muove insieme all’utente. Ciò è possibile grazie alla webcam da 5MP integrata. Con quest’ultima è possibile attivare la modalità “inseguimento” che segue il volto degli utenti spostandosi a sua volta.

Il processore principale del nuovo Lenovo Auto Twist AI PC è un Intel Core Ultra 7 (serie H). Quest’ultimo potenzia le prestazioni del dispositivo, favorendo l’evoluzione delle funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Il resto delle componenti, invece, risultano “standard”. Non si sa ancora se il concept presentato da Lenovo diventerà un dispositivo effettivo, ma sicuramente rappresenta un primo passo davvero interessante per l’intero settore.