Samsung Galaxy S23 fa sognare tutti i consumatori che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, in questi giorni è prevista una forte riduzione dello smartphone su Amazon, dove gli utenti possono spendere anche più di 300 euro in meno del listino originario.

Il modello non è propriamente di primissimo pelo, infatti è stato lanciato sul mercato ormai da un paio di anni, nulla toglie essere comunque uno dei migliori in circolazione, con specifiche tecniche che superano di gran lunga le aspettative. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un bellissimo AMOLED 2X che può raggiungere risoluzione elevata con dettagli che ancora oggi possono far impazzire i consumatori.

Samsung Galaxy S23: che occasione a questo prezzo

Nessuno si sarebbe effettivamente mai immaginato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto del Samsung Galaxy S23, in questi giorni è prevista una riduzione del 31% sul listino originario, che ricordiamo era di 1039 euro, così da poter arrivare a spendere solamente 712,29 euro per il suo acquisto definitivo. La promozione è applicata sul modello che prevede la garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato. Per l’offerta Amazon, collegatevi subito qui.

Come vi abbiamo anticipato poco sopra, nonostante si tratti di un dispositivo non propriamente recente, le performance sono ancora di livello superiore, a partire ad esempio dal comparto fotografico, dove possiamo trovare vari sensori, in totale 3, di cui il principale è da ben 50 megapixel. Il lato più negativo del prodotto è forse rappresentato dalla batteria, un componente da 3900mAh, che risulta essere sottodimensionato, nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda più che altro le performance generali sul medio/lungo periodo. Gli utenti lo possono acquistare al suddetto link ad un prezzo scontato solamente per pochi giorni.