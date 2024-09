Un prezzo davvero di tutto rispetto vi attende su Amazon in questi giorni, dove potete trovare ed acquistare il Garmin Venu 2S, uno smatwatch di fascia medio/alta che riesce a catturare l’attenzione di tantissimi consumatori con una cifra di vendita molto più bassa del normale.

L’occasione è molto ghiotta, poiché permette di mettere le mani su un modello che prevede un pannello da 1,1 pollici di diagonale, con cassa da 40 millimetri, risultando perfetto ed adatto per ogni utente, sia abbia il polso piccolo o grande. L’autonomia, in tal senso, non ne risente in alcun modo, poiché è comunque possibile pensare di utilizzarlo per circa 10 giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Garmin Venu 2S: la promozione di Amazon

Ottimo risparmio per gli utenti che decidono di abbracciare il Garmin Venus 2S, uno smartwach che è perfetto per gli amanti del fitness ma non solo, acquistabile finalmente ad un prezzo più bilanciato. L’originario listino era di 399 euro, ma in questi giorni Amazon ha applicato una promozione del 31%, che l’ha posto ad un valore finale di 274,74 euro, con un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. L’ordine lo potete completare qui.

A prescindere da tutto ciò che vi abbiamo raccontato poco sopra, il prodotto integra Garmin Pay, così da facilitare il pagamento direttamente dal polso, con oltre 25 attività sportive supportate, ampliandone al massimo la versatilità, passando poi per la presenza all’interno del chip GPS, utilissimo per la registrazione delle attività, oltre alle più classiche misurazioni, come percentuale di ossigeno nel sangue, battito cardiaco e similari. Gli utenti che vogliono acquistarlo lo possono raggiungere premendo il link sovrastante, ricordando comunque che la spedizione a domicilio è garantita direttamente da Amazon stessa.