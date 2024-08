L’arrivo dei nuovi iPhone rappresenta sempre un evento speciale, atteso da appassionati e non che aspettando settembre per scoprire quante delle notizie emerse nei mesi precedenti si dimostreranno reali.

Finalmente agosto è arrivato e manca poco più di un mese all’evento di presentazione degli iPhone 16, la cui data ufficiale non è stata ancora comunicata ma che, stando alle previsioni, potrebbe essere fissata entro la metà del mese. Nel frattempo le indiscrezioni non si placano e proprio in questi ultimi giorni si sono intensificate grazie all’emergere di alcune informazioni che hanno rivelato anche le colorazioni nelle quali sarà possibile conoscere i nuovi iPhone 16.

iPhone 16 Pro Max: ecco in che colorazioni sarà possibile acquistarlo

Fonte delle informazioni riguardanti le colorazioni nelle quali sarà possibile acquistare i prossimi iPhone è il leaker Digital Chat Station, secondo il quale iPhone 16 Pro e Pro Max saranno disponibili anche nella nuova versione Bronzo.

L’opzione non è stata citata dall’analista Ming-Chi Kuo, noto per l’affidabilità delle sue informazioni riguardanti Apple. Kuo ha rivelato in passato quelle che a suo parere saranno le colorazioni nelle quali sarà possibile conoscere i dispositivi e PhoneArena ha ripreso l’informazione tramite la quale ha elencato le opzioni previste, e quindi: il nero, il bianco (argento), il grigio (probabilmente titanio naturale), e il rosa.

Come sottolineato dal portale, è probabile che il rosa citato da Kuo e il bronzo a cui fa riferimento il leaker di Weibo siano in realtà la stessa colorazione ma è ancora presto per affermarlo. Apple non ha ancora rivelato particolari ufficiali sui suoi dispositivi in arrivo ed è quasi certo che manterrà il segreto fino all’evento di presentazione. In questa occasione potremo finalmente scoprire tutti i dettagli dei nuovi iPhone ma non è da escludere l’emergere di ulteriori indiscrezioni tramite le quali poter dar maggior sostegno a quanto già trapelato.