Il team di WhatsApp continua a lavorare incessantemente sempre per la stessa ragione. Cercare di migliorare l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. L’obiettivo è garantire una sempre maggiore personalizzazione e funzionalità. In queste ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione, destinata ai dispositivi Android. L’ aggiornamento in questione è il 2.24.19.25. La novità principale introdotta riguarda la gestione delle chat. WhatsApp sta infatti testando una funzione che consentirà agli utenti di ordinare le conversazioni tramite liste personalizzate. Grazie a questa opzione, sarà possibile creare elenchi di contatti e gruppi per un accesso più rapido e ordinato alle chat.

WhatsApp: una nuova scorciatoia per aggiungere numeri ai gruppi

Tale opzione permetterà di filtrare le conversazioni in modo più intuitivo e pratico. Una volta creati gli elenchi, un filtro specifico comparirà nella parte alta della schermata delle chat. In questo modo, sarà possibile accedere velocemente alle discussioni con determinate persone o gruppi. Anche se la funzione è ancora in fase di test, gli sviluppatori puntano a perfezionarla prima del suo lancio ufficiale.

Con la versione 2.24.19.25 di WhatsApp Beta per Android, è stata inoltre scoperta una nuova scorciatoia. Questa consentirà di aggiungere rapidamente contatti e gruppi a liste personalizzate. Essa è stata posizionata, come detto, nella parte superiore della schermata delle informazioni di una chat. Premendola, si potrà accedere a un menu che offrirà la possibilità di assegnare una persona o un gruppo a una lista esistente o di crearne una nuova. Tutto ciò senza dover navigare nei vari menu dell’applicazione. Sarà poi anche possibile rimuovere i nomi da una lista direttamente da questa interfaccia.

Attualmente non si sa quando tutto ciò sarà disponibile su larga scala. Ad ogni modo, chi desidera testare le nuove funzionalità in anteprima, può scaricare la versione beta di WhatsApp seguendo le istruzioni fornite nelle guide ufficiali.