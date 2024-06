Forthing, brand appartenente al Gruppo Dongfeng, arriva ufficialmente in Italia grazie alla collaborazione con TC8, parte integrante del Gruppo FTH. Quest’ ultimo si distingue come l’unico importatore e distributore esclusivo del marchio cinese sul territorio italiano. Franco Tomasi, amministratore delegato del GruppoFTH, sottolinea che la scelta di introdurre questo marchio risponde a una strategia volta a intercettare una tendenza in forte crescita. Tomasi osserva come i nuovi brand cinesi stanno replicando il successo già visto con i brand giapponesi e coreani nei decenni passati. Con la differenza che le case automobilistiche odierne vantano un avanzamento rilevante sia in termini numerici che di qualità produttiva. Per ora, il progetto di TC8 si focalizza sull’importazione e distribuzione. Senza l’intenzione di sviluppare etichette private.

Forthing: modelli e prezzi per il mercato italiano

Per quanto riguarda le versioni destinati al mercato italiano, TC8 ha strutturato una strategia di distribuzione che sfrutta tre canali principali. Il primo è la tradizionale rete di concessionari multibrand di medie dimensioni. Accuratamente selezionati in base a standard elevati. Il secondo riguarda la vendita online, per raggiungere un pubblico più ampio. Infine il noleggio, per offrire soluzioni flessibili ai clienti. Attualmente, i punti di assistenza superano i 60. Con l’obiettivo di arrivare a 130 entro l’inizio del 2025. Questi sono gestiti da dealer 3S, che forniscono servizi di vendita, assistenza e ricambi.

L’introduzione di Forthing nel mercato italiano rappresenta un passo molto importante per il Gruppo FTH. Il quale, come detto, mira a capitalizzare l’interesse verso i marchi automobilistici cinesi. La capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato e di offrire prodotti di alta qualità è un elemento chiave della strategia di Forthing e TC8. Con l’espansione della rete di assistenza e tanti modelli competitivi, l’ azienda si prepara a diventare un protagonista nel settore delle auto in Italia. Seguendo le orme dei brand giapponesi e coreani che hanno conquistato il mercato europeo negli anni passati.