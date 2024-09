PosteMobile ha presentato una nuova offerta esclusiva presso gli uffici postali, chiamata “Creami EXTRA WOW 200“. Questo piano prevede chiamate e SMS illimitati a soli 10 euro al mese. Così da dove fare una delle opzioni più vantaggiose presenti attualmente sul mercato. I clienti che scelgono questa soluzione potranno beneficiare di 200GB di traffico dati in 4G+. Il tutto con una velocità di connessione fino a 300Mbps. Il costo di attivazione è di 15€ per la SIM e 10€ per la prima ricarica, che comprende il canone iniziale.

PosteMobile: caratteristiche e condizioni della promo

La rete su cui si basa l’ operatore è quella di Vodafone. La quale garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. In più, tale proposta include senza spese aggiuntive anche il servizio “Ti cerco” e “Richiama ora”. Oltre alla possibilità di controllare il credito residuo chiamando il numero 401212. È incluso anche il servizio hotspot. Il quale consente di condividere la connessione internet con altri dispositivi senza ulteriori costi.

È importante notare che, per mantenere attiva l’offerta di PosteMobile, è necessario avere credito sufficiente per il rinnovo mensile. In caso di mancato rinnovo, il costo sarà di 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12 cent. per gli SMS. In più, se si ha una tariffa dati base abilitata, si applicheranno 2€ al giorno per 500MB alla prima connessione. In alternativa, se pacchetto dati base è disabilitato, non sarà possibile effettuare collegarsi ad internet fino al successivo rinnovo. Gli utenti possono gestire l’attivazione o la disabilitazione della promozione tramite SMS, sito PostePay, o l’app dedicata.

Per ulteriori informazioni su limiti, reclami e condizioni contrattuali, è possibile consultare la documentazione sul sito ufficiale di PosteMobile o presso gli uffici postali. Qui potete ottenere non solo informazioni aggiuntive dettagliate ma anche conoscere quelle che sono le altre soluzioni telefoniche proposte dall’operatore pensate per soddisfare qualsiasi esigenza.