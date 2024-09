Quando parliamo di smartphone senza alcun dubbio alcuni dei nomi che subito saltano a nostra mente sono quello di Xiaomi e di Qualcomm, la seconda tra le due è decisamente nota grazie ai propri chipset ad alte prestazioni che muovono tantissimi smartphone e garantiscono prestazioni di affidabilità di primissimo livello, la prima invece produce ormai da tantissimi anni smartphone di grandissimo livello a prezzi decisamente accessibili a tutti gli utenti.

A fare da collante tra queste due realtà ci penserà il prossimo processore dell’azienda taiwanese, lo Snapdragon 8 Gen 4, il quale debutterà molto presto e verrà annunciato il mese prossimo, vedendo proprio il prossimo smartphone il top di gamma di Xiaomi come mezzo di esordio, il processore top di gamma infatti farà il proprio esordio su Xiaomi 15.

Entusiasmo e attesa

Il presidente di Xiaomi Lu Weibing ha espresso sul social cinese Weibo Tutto il proprio entusiasmo in merito all’arrivo sia del nuovo smartphone che del nuovo processore, sottolineando nello specifico come l’arrivo di questo nuovo chipset garantirà un salto prestazionale decisamente evidente rispetto al passato e mai visto finora, il merito sarà della presenza di una CPU a otto core con ben due core ad alte prestazioni, elemento che garantirà un clock davvero elevato ma consumi decisamente contenuti rispetto al passato.

Questa nuova CPU dunque garantirà un cambiamento drastico all’interno degli smartphone che la monteranno ovviamente il presidente di Xiaomi non può essere più orgoglioso di vedere il proprio smartphone come primo a mostrare quest’innovazione al mondo.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale da parte di Qualcomm che avverrà allo Snapdragon Summit 2024, evento in programma per il 21 ottobre, con l’esordio ufficiale che invece avverrà qualche settimana dopo sul mercato cinese proprio con l’arrivo di Xiaomi 15, smartphone che con le sue varianti costituirà la famiglia top di gamma di Xiaomi.