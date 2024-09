Ottime notizie da parte di Google: non a caso, il grande colosso ha deciso di migliorare il widget Ricerca aggiungendo alcune scorciatoie che potranno essere inevitabilmente utili agli utenti.

Non dimentichiamo che i widget attualmente disponibili sono indispensabili per poter semplificare alcune operazioni e, dunque, per migliorare l’esperienza d’uso dello smartphone. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, la società avrebbe deciso di ottimizzare ulteriormente i suoi servizi, aggiungendo migliorie al suo widget di Ricerca.

Google: novità del widget di Ricerca

Utilizzare le scorciatoie Google ci consentono di semplificare e accedere rapidamente alle funzionalità che ci interessano. Come accennato in apertura, Google avrebbe deciso di apportare delle modifiche andando cosi ad ottimizzare il tutto.

Come sappiamo, le due scorciatoie già presenti nel widget di Google Search consentono di effettuare una ricerca tramite comando vocale e di effettuarne un’altra tramite le immagini grazie a Google Lens. L’introduzione di una nuova scorciatoia non fa che migliorare ulteriormente il widget e, conseguentemente, l’accesso alle funzioni.

Android Authority avrebbe rivelato che Google sta lavorando su una terza scorciatoia personalizzabile nell’ultima versione beta della sua app. Nello specifico, la scorciatoia sarebbe rappresentata da un’icona “+” che, nel momento in cui viene selezionata, dà la possibilità di accedere ad un menù che consente di cambiare il colore e la trasparenza.

A sua volta, l’opzione include una sezione che permette di aggiungere cinque scorciatoie differenti. Nello specifico, le cinque scorciatoie includono: traduzione di un testo, ricerca di una canzone, traduzione fotocamera, meteo e finanza.

E’ chiaro, dunque, che l’obiettivo di Google è quello di offrire a tutti gli utenti un servizio sempre più ottimizzato e semplice da utilizzare. Non dimentichiamo che l’utilizzo dei widget semplificano l’accesso alle funzionalità disponibili tramite scorciatoie appositamente progettate per offrire il meglio delle prestazioni. Essendo ancora in fase di sviluppo, non ci resta che attendere ulteriori novità da parte del colosso al riguardo.