Google continua a migliorare le sue applicazioni, con novità che riguardano sia YouTube che YouTubeMusic. Partendo da quest’ ultima, sono state applicate alcune modifiche rilevanti che riguardano l’introduzione della schermata di avvio animata. Questa novità sostituisce la classica interfaccia statica con il logo che compariva durante il caricamento dell’applicazione. Si tratta di un’innovazione che segue la strada tracciata da Google già tre anni fa. Quando iniziò a implementare animazioni simili in altre sue piattaforme. Ora anche YouTubeMusic, con la versione 7.17 per Android, offre una grafica più dinamica fin dal primo momento di utilizzo.

Nuove funzioni per il menu Cast di YouTube

La schermata animata è già disponibile per gli utenti di tutto il mondo. Si tratta di un piccolo ma significativo miglioramento per rendere l’esperienza d’uso complessiva più moderna e accattivante. La scelta di Google di puntare su questo tipo di funzionalità sottolinea la sua costante attenzione verso i dettagli. L’obiettivo è chiaramente quello di rendere l’interfaccia più fluida e in linea con le tendenze attuali del design digitale. Coloro che sono interessati possono scaricare l’aggiornamento direttamente dal Google Play Store.

Anche l’app principale di YouTube è stata oggetto di recenti aggiornamenti. In particolare, la novità riguarda il menu Cast. Il quale viene utilizzato per trasmettere i contenuti su dispositivi esterni come smart TV o stick di streaming. In precedenza, per cambiare dispositivo di trasmissione era necessario interrompere la connessione attuale. Ora, invece, è possibile cambiare il device di trasmissione senza dover interrompere la visione. Tutto ciò rende molto più semplice e rapido questo passaggio.

La notizia è stata diffusa dal noto leaker Mishaal Rahman su X (ex Twitter), il quale ha però evidenziato un piccolo difetto. Il pulsante per disconnettersi dal dispositivo di trasmissione corrente è nascosto all’interno del menu di overflow. Di conseguenza è meno immediato da trovare. Secondo Rahman, sarebbe stato preferibile che fosse posizionato in modo più visibile. Al di là di ciò le novità introdotte sembrano aver catturato già una grande attenzione generale. Dunque non ci resta che attendere e vedere come sarà accolto il tutto.