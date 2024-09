Apple non smette mai di stupire gli utenti: nelle scorse ore ha infatti annunciato alcune novità davvero interessanti. Tra queste, non possiamo non citare i nuovi auricolari true wireless AirPods 4 in due versioni. Inoltre, Apple ha ha deciso di ottimizzare le sue cuffie over-ear AirPods Max e di implementare alcune funzionalità per il benessere dell’udito sugli AirPods Pro 2.

Tutte queste interessanti novità sono state ufficializzate in occasione del famoso evento denominato It’s Glowtime tenutosi nei giorni scorsi. Non a caso, parliamo di un importantissimo evento visto che è stato dedicato al lancio del nuovo iPhone.

Apple: AirPods 4 in due versioni e altre novità

L’evento dedicato al lancio del nuovo iPhone ha offerto a tutti gli appassionati del brand di scoprire nuove importanti novità pensate da Apple. Come accennato, l’azienda con sede a Cupertino ha ufficializzato due versioni degli AirPods 4 ma non solo.

Nel realizzare le due versioni, Apple ha pensato di progettare un modello più economico e uno dotato di funzionalità e caratteristiche nettamente più innovative. Inoltre, non è mancata da parte dell’azienda la volontà di migliorare il design al fine di aumentare l’ergonomia. A completare il dispositivo, una porta USB-C, ricarica wireless, speaker e chip H2. Nello specifico, l’implementazione di questo chip è stata effettuata con l’obiettivo di ottimizzare la qualità audio degli AirPods insieme all’Audio spaziale.

AirPod 4 e AirPods 4 Active Noise Cancellation sono le denominazioni scelte da Apple per le sue due nuove versioni. Tra i due, gli AirPods 4 Active Noise Cancellation dispongono di isolamento più efficace dai rumori e Adaptive Audio che consente di ridurre in automatico il volume in base all’ambiente circostante.

Come accennato, una piccola novità riguarda anche gli AirPods Max. Questi, infatti, saranno dotati di porta USB-C e disponibili in nuove colorazioni.

Apple AirPods 4 sono già pre-ordinabili al costo di 149 euro mentre gli AirPods 4 Active Noise Cancellation a soli 199 euro.