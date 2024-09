Il debutto della terza generazione dell’Audi Q3 è ormai imminente. Infatti nuove immagini spia mostrano il SUV con un camuffamento che consente di rivelare maggiori dettagli sul suo design. La piattaforma su cui si baserà è la MQB Evo del Gruppo Volkswagen. La quale consente al modello di crescere leggermente in lunghezza rispetto alla versione attuale. Garantendo così maggiore spazio per i passeggeri e i bagagli. Nonostante le proporzioni restano simili a quelle dell’attuale generazione, ci sono notevoli novità nel look. Come i fari sdoppiati che ricordano quelli della Q6 e-tron e una nuova griglia frontale dalle forme arrotondate con un disegno completamente rivisitato.

Audi Q3 2025: interni hi-tech e motorizzazioni versatili

Il paraurti è stato aggiornato. Così come i passaruota, ora più pronunciati, che donano un aspetto ancora più deciso al veicolo. Anche il posteriore presenta un design rinnovato, con gruppi ottici parzialmente camuffati che lasciano intravedere forme inedite. Insieme a queste modifiche estetiche, Audi ha integrato un nuovo diffusore del paraurti posteriore. In modo da conferire all’ auto con uno stile aggressivo ma elegante.

Dalle foto spia si può intuire un primo sguardo anche agli interni. Essi sembrano ispirati a quelli della nuova Audi A5. Il SUV sarà dotato del sistema Audi Digital Stage, che include un virtual cockpit da 11,9” e un display MMI centrale da 14,5”. Mentre per il passeggero sarà disponibile un dispaly aggiuntivo come optional. Il sistema di intrattenimento integrerà gli ultimi servizi digitali sviluppati dalla casa tedesca. Inclusa un’assistente vocale avanzata potenziata dall’intelligenza artificiale ChatGPT.

Sul fronte delle motorizzazioni, ci si aspetta un’offerta simile a quella della Volkswagen Tiguan. Ovvero con opzioni benzina, diesel e Plug-in Hybrid. Quest’ultima dovrebbe garantire un’autonomia in modalità elettrica di oltre 100

km grazie a una batteria di maggiore capacità. Audi continua quindi a puntare sulla versatilità delle sue motorizzazioni per soddisfare alle richieste dei clienti più attenti alla sostenibilità ed esigenti.