AMD molto presto si accingerà a lanciare sul mercato le sue nuove schede madri pensate per spremere il massimo dei processori di prossima generazione in arrivo, stiamo parlano delle schede della serie X870 e X870E, le quali arriveranno per la fine del mese e faranno da base per i nuovi Ryzen 9000 e AI 300, il tutto però sarà scandito da una nota stonata, il prezzo sarà sensibilmente elevato.

L’indiscrezione arriva direttamene dal noto leaker momomo_us che sul proprio profilo X ha diffuso quelli che dovrebbero essere i prezzi di lancio previsti per i vari modelli di scheda madre in arrivo il 30 Settembre.

I prezzi in aumento

Il noto leaker ha diffuso alcuni modelli con i prezzi abbinati, eccoli qui:

Asus ROG Crosshair X870E Hero: 704,52

Asus ROG Strix X870-F Gaming WiFi: 489,9

Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi: 455,4

Asus ProArt X870E-Creator WiFi: 547,2

Asus Prime X870-P WiFi: 328,44

Asus Prime X870-P: 314,16

Gigabyte X870 Aorus Elite WF7 Ice: 353,85

Come potete vedere la prima della classifica ha un prezzo che da sola potrebbe equivalere a quello di una postazione completa o di un laptop di fascia media, ciò descrive come il trend del prezzo sia in aumento sensibile, a differenza di quanto fatto con i Ryzen 9000 che avevano mostrato prezzi inferiori rispetto ai predecessori.

Tutto ciò fa da indicazione su quanto gli appassionati dovranno investire per ottenere le migliori prestazioni dai nuovi processori AMD che stanno per arrivare, il tutto ovviamente in attesa dell’arrivo delle controproposte di Intel che presto lancerà i suoi nuovi processori Arrow Lake.

Un dettaglio da non sottovalutare è che il leaker non ha specificato se i prezzi includano o meno l’IVA, fattore importante dal momento che in alcuni paesi quest’ultima super anche il 20% (Italia 22%), ciò potrebbe comportare di conseguenza un ulteriore aumento del prezzo reale che potrebbe incrementarsi di quasi un quinto e che nel caso del primo modello con IVA italiana porterebbe ad un prezzo di 859,12 euro.