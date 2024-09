Alfa Romeo Stelvio: il SUV usato più richiesto in Italia

Alfa Romeo Stelvio continua a raccogliere consensi, non solo sul mercato del nuovo ma anche su quello dell’usato. Secondo un’indagine di CARFAX, il SUV della casa del Biscione è il modello di seconda mano più cercato dagli italiani nei primi sette mesi del 2024. Come mai è così apprezzato?

Non è una sorpresa che i SUV siano tra le auto più popolari, sia nuove che usate. Come emerso dallo studio, rappresentano una scelta sempre più frequente per chi cerca affidabilità, comfort e sicurezza. Nell’usato, il 10% delle richieste su CARFAX si è concentrato proprio sullo Stelvio. L’auto ha superato modelli altrettanto gettonati come la Jeep Renegade e la FIAT 500X (entrambi con il 9%). Anche il Volkswagen Tiguan e il Nissan Qashqai si sono difesi bene, con il 7% delle richieste.

Motorizzazioni e scelte italiani per i SUV

Ma quale motorizzazione preferiscono gli italiani? CARFAX ha svelato che la maggior parte dei SUV usati richiesti è alimentata a diesel (63%), mentre i benzina si fermano al 20%. Ibride e elettriche, nonostante la crescente attenzione all’ecologia, rappresentano solo una piccola parte delle richieste, rispettivamente il 9% e lo 0,5%. Interessante notare anche i dati relativi alla sicurezza. Secondo lo studio, solo il 9% dei SUV usati ha subito incidenti, un dato inferiore rispetto alla media delle altre auto circolanti (14%). Anche i danni pregressi risultano più contenuti, con un 11% rispetto al 15% generale. Questi risultati potrebbero essere un segnale del fatto che i SUV siano vetture più sicure? CARFAX sottolinea che, nonostante i dati siano incoraggianti, è sempre consigliabile verificare la storia del veicolo e procedere con una prova su strada prima dell’acquisto.

Alla luce di questi risultati, il successo del SUV Alfa Romeo Stelvio non stupisce. Secondo Marco Arban, Direttore Business Development di CARFAX, questo SUV rappresenta un modello di categoria premium che, nel mercato dell’usato, può diventare accessibile a un pubblico più ampio. L’attrattiva dello Stelvio, dunque, sembra destinata a crescere.