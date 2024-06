Jeep espande la sua gamma: arriva la nuova Renegade elettrica

Jeep rinnova la proposta alla clientela introducendo nuovi modelli, che arriveranno a noi nei prossimi anni, concentrandosi in particolar modo sulle tecnologie elettriche. La casa automobilistiche solo di recente la nuova Wagoneer S, un SUV 100% elettrico costruito sulla STLA Large la piattaforma realizzata dalla Stellantis. Il SUV sarà acquistabile negli Stati UNiti a partire dalla fine dell’anno e sarà poi lanciato anche in Europa. Al contempo, la Jeep lavora su di un’altra vettura, la Recon. Si tratta sempre di un SUV elettrico ma ci vorrà ancora un anno prima che possa arrivare ufficialmente sul mercato.

Grandi novità previste da Jeep entro il 2027

Ai modelli citati si aggiunge una terza auto, la Renegade. La novità che ha mandato in visibilio gli amanti del brand e del sostenibile è che tale modello sarà anche disponibile in versione full electric. La Jeep, con questa proposta così diversificata, mostra quanto stia puntando il tutto per tutto sull’elettrificazione. La società è decisamente a favore dell’introduzione dell’elettrico, andando contro le altre aziende (come la Toyota) che sono ancora molto scettiche sulla validità di tali sistemi.

La futura Renegade elettrica dovrebbe arrivare nel 2027. Questa si andrà a posizionare sopra la Jeep Avenger, il che potrebbe indicare dimensioni leggermente maggiori rispetto a tale modello. Jeep, purtroppo, non ha fornito ancora i dettagli specifici sul modello elettrico. L’unica cosa che si sa al momento è che il prezzo di partenza negli Stati Uniti sarà inferiore ai 25.000 dollari. Non sono stati ancora rivelate le tariffe per il mercato europeo, tuttavia è probabile che il costo sarà ugualmente competitivo, al punto da minacciare le auto del medesimo segmento con le sue prestazioni.

Considerando però quali sono i tempi previsti per di lancio, gli esperti hanno dedotto che la Jeep possa forse utilizzare la nuova piattaforma STLA Small realizzata da Stellantis che dovrebbe debuttare fra un paio di anni. Altra possibilità papabile è anche l’adozione di un’altra tipologia di piattaforma, la Smart Car. Quest’ultima è già stata vista su altri modelli elettrici Stellantis che posseggono un costo accessibile. Considerando tutto sommato il futuro posizionamento della vettura elettrica Jeep e la reputazione della società, è più probabile che venga usata la prima piattaforma piuttosto che la seconda.