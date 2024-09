In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della nostra vita quotidiana, era solo questione di tempo prima che raggiungesse anche le nostre cucine in modo significativo. Il MEATER Pro XL, l’ultimo gioiello tecnologico di casa MEATER, promette di rivoluzionare il modo in cui cuciniamo, monitorando con precisione millimetrica le nostre pietanze. Ma sarà all’altezza delle aspettative? Scopriamolo insieme.

Il Primo Impatto

Appena estratto dalla confezione, il MEATER Pro XL colpisce per il suo design minimalista ed elegante. L’hub di ricarica centralizzato, che ospita le quattro sonde wireless, è completamente in legno. Sulla parte di destra c’è un display con tasti touch che somigliano molto a quelli di un iPod di vecchia generazione. Il display è molto piccolo e le funzionalità a cui possiamo accedere sono limitate.

Le sonde stesse sono sorprendentemente sottili, con uno spessore di soli 5 mm, un dettaglio che non passa inosservato e che promette di non rovinare l’estetica dei nostri tagli di carne preferiti. Le 4 sonde sono innestate in contatti posti sul lato di sinistra che consentono anche la ricarica delle stesse (al primo utilizzo è necessaria una ricarica di almeno 8 ore). Sulla parte posteriore troviamo una porta usb e un cavalletto che consente di tenere in verticale il box.

Tecnologia al Servizio del Gusto

Il cuore pulsante del MEATER Pro XL sono le sue quattro sonde wireless, veri e propri gioielli di ingegneria. Ogni sonda è dotata di ben sei sensori: cinque per monitorare la temperatura interna del cibo e uno per quella esterna. Questa configurazione permette un controllo senza precedenti sulla cottura, con i sensori interni che rilevano temperature fino a 105°C e quello esterno che arriva addirittura a 500°C.

Questa capacità di lettura ad ampio spettro apre scenari finora impensabili per un termometro da cucina. Immaginate di poter monitorare contemporaneamente la temperatura interna di un roast beef, la crosta di un pane in forno, l’olio bollente per le vostre patatine fritte e la griglia per una bistecca alla fiorentina.

Versatilità senza Compromessi

Le sonde sono completamente impermeabili, il che le rende adatte a qualsiasi metodo di cottura. Che stiate friggendo in olio bollente, cuocendo sottovuoto o arrostendo sulla griglia, il MEATER Pro XL è pronto a seguirvi in ogni vostra avventura culinaria.

Ma la versatilità non si ferma qui. Il dispositivo supporta una vasta gamma di metodi di cottura: dall’arrosto alla griglia, dall’affumicatura al forno, dalla padella alla friggitrice ad aria. E per la gioia degli amanti della cucina all’aperto, il MEATER Pro XL può essere utilizzato anche direttamente sulla fiamma viva.

Connettività e Autonomia

Il dispositivo vanta un WiFi integrato che assicura una connessione stabile e affidabile con l’app dedicata. Questo significa che potrete monitorare le vostre cotture anche a distanza, magari mentre vi rilassate in giardino con gli ospiti.

L’autonomia è un altro punto di forza. Grazie alla batteria ricaricabile tramite USB-C, il MEATER Pro XL può funzionare per oltre 24 ore con una singola carica. Addio alle fastidiose pile usa e getta: una scelta che non solo è più pratica per l’utente, ma anche più sostenibile per l’ambiente.

L’App: Il Vostro Assistente Personale in Cucina

L’applicazione MEATER è stata recentemente aggiornata con la funzione MEATER Master Class™, una vera e propria scuola di cucina digitale che vi guida passo dopo passo nella realizzazione di piatti deliziosi.

L’app non si limita a fornire ricette e consigli. Grazie agli avvisi personalizzati e alla cottura guidata, trasforma il processo di preparazione dei cibi in un’esperienza interattiva e piacevole.

Prestazioni sul Campo

Ma come si comporta il MEATER Pro XL nella vita di tutti i giorni? Per metterlo alla prova, l’ho utilizzato in diverse situazioni di cottura.

La prima sfida è stata un arrosto di manzo. Ho inserito una sonda nel centro del taglio e ho impostato la temperatura desiderata tramite l’app. Il MEATER Pro XL mi ha guidato passo dopo passo, suggerendomi quando alzare o abbassare la temperatura del forno. Il risultato? Un arrosto perfettamente cotto, rosato al centro e con una crosta esterna deliziosa.

La seconda prova ha coinvolto una frittura in olio profondo. Ho immerso una sonda nell’olio per monitorarne la temperatura e un’altra in un pezzo di pollo. La precisione con cui il dispositivo ha monitorato entrambe le temperature è stata impressionante, permettendomi di ottenere un pollo fritto croccante all’esterno e succoso all’interno.

Infine, ho deciso di mettere alla prova il MEATER Pro XL con una cottura alla griglia. Ho monitorato contemporaneamente quattro bistecche di diverso spessore. L’app mi ha guidato nella rotazione dei tagli e mi ha avvisato quando era il momento di toglierle dal fuoco. Il risultato è stato un quartetto di bistecche cotte alla perfezione, ognuna secondo le preferenze dei miei commensali.

Considerazioni Finali

Il MEATER Pro XL è indubbiamente un prodotto di fascia alta, con un prezzo di 379€ che potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Tuttavia, considerando la tecnologia incorporata e la versatilità offerta, rappresenta un investimento interessante per chi prende sul serio la propria cucina.

Non è solo un termometro, ma un vero e proprio assistente culinario che può elevare significativamente la qualità delle vostre preparazioni. La possibilità di monitorare contemporaneamente quattro cotture diverse apre scenari entusiasmanti per chi ama organizzare cene elaborate o per i piccoli ristoratori.

Certo, come ogni prodotto tecnologico, richiede un minimo di curva di apprendimento. Ma una volta presa confidenza con il dispositivo e l’app, diventa uno strumento quasi indispensabile in cucina.

Conclusione

Il MEATER Pro XL rappresenta un salto quantico nel mondo dei termometri da cucina. Unisce precisione, versatilità e facilità d’uso in un pacchetto elegante e funzionale. Se siete appassionati di cucina alla ricerca della perfezione in ogni piatto, o se semplicemente volete eliminare l’incertezza dalle vostre preparazioni, il MEATER Pro XL potrebbe essere l’alleato che stavate cercando.

Non è solo un termometro, ma un vero e proprio compagno di cucina che vi guiderà verso risultati professionali. Il suo prezzo può sembrare elevato, ma per chi è disposto a investire nella qualità dei propri piatti, il MEATER Pro XL offre un valore aggiunto difficile da ignorare. Il prodotto può essere acquistato sulla pagina ufficiale del produttore.