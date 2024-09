Fino al 18 settembre 1Mobile mette a disposizione dei suoi utenti una nuova promo imperdibile. Si tratta di “Flash 200 Limited Edition”. La promo offre un pacchetto dati sensazionale con minuti illimitati, 90 SMS e 220GB di traffico dati. A rendere l’offerta ancor più sensazionale è il costo mensile. Si tratta di soli 4,99 euro per il primo mese e 9,99euro per i rinnovi successivi.

1Mobile: i dettagli principali della nuova promo

Per gli utenti che intendono ottenere l’offerta dell’operatore virtuale è previsto il costo di attivazioni pari a 9,99 euro. È possibile chiedere la portabilità del proprio numero senza costi aggiuntivi, entro 30 giorni dalla richiesta. Se non si procederà entro i tempi stabiliti verrà addebitato agli utenti l’importo iniziale scontato.

La “Flash 220 Limited Edition” di 1Mobile mette a disposizione degli utenti anche la possibilità di utilizzare la propria promo in Europa seguendo le normative vigenti. Se si supera la soglia garantita è previsto il costo di 0,50euro per ogni 100MB utilizzati. Per questo motivo è importante controllare i propri consumi. In tal modo è possibile evitare spese extra.

Per monitorare il consumo dei dati, insieme ai rinnovi e al credito residuo, gli utenti possono affidarsi all’app di 1Mobile o l’area personale disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore. La “Flash 220 Limited Edition” si rinnova in modo automatico mensilmente. In caso di credito insufficiente, la promo rimarrà attiva, ma non sarà utilizzabile fino a quando non si procede con la ricarica per coprire il costo mensile. Si tratta di una promo davvero interessante che potrebbe risultare la soluzione ideale per molti utenti alla ricerca di una nuova promozione.

È importante sottolineare che non tutti i modelli smartphone sono compatibili con i servizi offerti da 1Mobile. Ciò accade a causa di svariate limitazioni hardware o software. Ad esempio, alcuni modelli di Brondi e Wiko sono esclusi da “Flash 220 Limited Edition”.