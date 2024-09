VOYAH debutta in Italia: il marchio di lusso cinese

Il marchio automobilistico cinese VOYAH, parte del gruppo Dongfeng, ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia lo scorso aprile. Ci fu infatti un grande evento di presentazione a Milano presso Palazzo Serbelloni. L’evento è stato importantissimo per il brand di lusso che ha mostrato le sue doti. Come la Dongfenfg, anch’esso propone veicoli elettrici e ibridi di fascia alta ed esclusivi. Il lancio ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa grazie al grande interesse per i nuovi modelli.

Ma quali sono le ambizioni di VOYAH nel mercato italiano? Il marchio cinese punta a distinguersi con un mix che di questi tempi vediamo spesso: qualità, tecnologia e sostenibilità ecologica. Il lancio a Milano, durato una settimana, ha permesso al pubblico di conoscere da vicino i modelli del brand. In tal modo VOYAH ha rafforzato la sua immagine ed ha dimostrato di essere un’azienda pronta a competere con i più grandi nomi.

Presenza Dongfeng in Italia ed il futuro per VOYAH

Dongfeng ha lavorato molto quest’anno per consolidare la sua presenza in Italia con una serie di iniziative di marketing mirate. Tra queste, la sponsorizzazione del Macerata Opera Festival e una serie di eventi organizzati per i principali concessionari . Grazie a queste attività, Dongfeng è riuscita a siglare accordi ufficiali con quattro dei più grandi distributori italiani. Cosa riserverà ora il futuro per Dongfeng e VOYAH? Il gruppo cinese non si ferma qui. Il 12 settembre, in occasione del Salone dell’Auto di Torino, Dongfeng presenterà nuovi modelli durante il DONGFENG DAY-EUROPE. I veicoli spazieranno tra berline, SUV, monovolume e fuoristrada. La casa automobilistica coprirà una gamma completa di motorizzazioni: dai combustibili tradizionali agli ibridi, fino agli elettrici.

La diversità della gamma Dongfeng è pensata per rispondere alle diverse necessità dei consumatori italiani. Parte dalle esigenze familiari al pendolarismo urbano, per arrivare poi dall’esperienza off-road all’accoglienza VIP. Con il DONGFENG DAY, l’azienda cinese intende continuare a sviluppare la comunicazione globale e stabilire una presenza internazionale, con un occhio alla sostenibilità ambientale. La domanda è: riuscirà VOYAH a conquistare i consumatori italiani e a competere con i brand di lusso già affermati? Il prossimo passo sembra indicare di sì, ma staremo a vedere. Tutto è possibile.