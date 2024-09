Una delle offerte mobile più sensazionali proposte dall’operatore telefonico virtuale CoopVoce è CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è stata proposta spesso anche in promozione con prezzo scontato. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di questa offerta ad alcuni suoi fortunati ex clienti. Anche in questo caso, l’operatore sta proponendo gratuitamente il costo di attivazione e il primo mese del rinnovo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200, super offerta disponibile anche per gli ex clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una delle sue super offerte del momento. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. Anche per gli ex clienti dell’operatore, sarà offerto gratuitamente senza costi il costo di attivazione dell’offerta e il primo mese del rinnovo.

In particolare, si tratta di una delle super offerte di rete mobile di CoopVoce. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. Anche in questo caso, per avere questa offerta gli ex clienti pagheranno il costo per il rinnovo scontato, ovvero 7,90 euro al mese.

Per poter attivare questa offerta, gli utenti dovranno richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come spesso accade, anche l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di questa offerta con una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“*PREZZO SPECIALE* passa a CoopVoce con EVO 200: 200GB, MIN illimitati e 1000 SMS a soli 7,90 euro al mese! Non fartela sfuggire: fino al 2 Ottobre nei negozi Coop o su coopvoce.it ! Ora puoi attivarti in pochi minuti online con Spid!”