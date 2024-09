Truffa N26: arrivano SMS a nome della banca ma è un inganno

Quello che capita ogni giorno sul web diventa molto spesso pericoloso anche per coloro che sono abbastanza esperti. Nell’ultimo periodo infatti la questione avrebbe colto di sorpresa diversi utenti proprietari di un celebre conto corrente, ovvero quello con il colosso tedesco N26. Secondo quanto riportato, sarebbe incorso una campagna phishing che si starebbe articolando tramite alcuni SMS.

L’obiettivo dei malviventi in questo caso è sfruttare il nome molto famoso dell’istituto di credito digitale N26, in modo da portare i malcapitati a chiamare un numero di telefono. Secondo quanto riportato, il messaggio in questione avviserebbe gli utenti di un pagamento della cifra di 900 €. Si tratterebbe praticamente di un avviso per bloccare un’operazione compiuta da terzi, operazione che si può fare solo telefonando un determinato numero. È proprio in questo modo che parte la truffa vera e propria.

La nuova truffa avviene all’improvviso: non c’è alcun problema con N26

La questione sta diventando sempre più grande in questi giorni e a quanto pare sono diverse le persone ad esserci cascate. Secondo le ultime informazioni, moltissimi utenti infatti hanno telefonato il numero per bloccare l’operazione segnalata dal finto N26. Tutto questo avrebbe portato a conseguenze molto gravi, in quanto, concedendo i loro dati del conto, i clienti del celebre istituto avrebbero perso dei soldi realmente.

Proprio per questo è stato necessario inviare un messaggio a tutti gli utenti registrati, proprio per evitare che potessero cascare nella truffa. Questo è il testo ufficiale inviato da N26:

“I messaggi di testo che ti chiedono di chiamare un numero sono generalmente fraudolenti. Evita di cliccare su link o di fornire informazioni personali. La nostra banca non ti chiederà mai di compiere azioni tramite SMS. – sezione assistenza del sito ufficiale della banca N26“.

Detto questo dunque, attendete a non fidarvi mai dei messaggi che vi arrivano e cercate sempre riscontro presso i contatti ufficiali.