Truffa e tentativi di PHISHING: così rubano soldi agli utenti

Sono bastate due e-mail diverse tra loro per fregare le persone in poco tempo. In ognuno dei casi si tratta di una truffa, un inganno perpetrato con la tecnica del phishing. In basso abbiamo deciso di includere tutti e due i messaggi proprio per fornire un esempio chiaro e tondo al pubblico che in gran parte ci è cascato.

Truffa pronta a fregare gli utenti, con la tecnica phishing ecco i messaggi che ci provano

“Ciao mio caro. Quella notte è stata la più calda della mia vita. Quello che mi hai dato, ne sono ancora felice.

Come possiamo ripeterlo di nuovo? Ho già un’idea. Mio marito partirà presto per un viaggio di lavoro. A presto.

Puoi trovarmi su Here is my nickname – Mellisa-kiss-78

Qui possiamo contattarti tramite collegamento video e fare una chiacchierata tranquilla.

Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui ci incontreremo di nuovo.!”

Ovviamente il pessimo italiano dovrebbe essere già un chiaro avviso che tutto ciò che sta accadendo non è altro che una truffa bella e buona.

“Come stai? Voglio conoscerti, mi chiamo Kaleigh, sono una donna piuttosto succosa e matura.

Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare l’amore nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a un desiderio.

Il mio piccolo visone scorre al pensiero, voglio essere amata e guardata con i tuoi occhi ogni giorno. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di piacere.

Ti invito a discutere di questo problema, possiamo farlo nella chat, se vai sul mio profilo Foxy-Kaleigh2, vedrai le mie foto.

La tua grande fan, Kaleigh“.

C’è un modo molto semplice per evitare di cascare in queste truffe: non cliccare sui link presenti nel testo e non contattare le mail indicate. È proprio così che si potrà dunque scansare un inganno in grado di portare via dati personali e soldi in pochissimo tempo.