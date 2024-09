TIM Power: settembre è pieno di GIGA, ecco anche il 5G gratis

Il periodo estivo ha dimostrato di poter essere certamente il momento dell’anno durante il quale tutti gli utenti propendono per una nuova offerta da portare a casa. Effettivamente tutti i gestori hanno dato fuoco alle polveri, sparando fuori dei prezzi clamorosi che hanno finito per diventare virali in pochissimo tempo. Ci sono dei gestori che stanno riuscendo a dominare senza neanche troppi problemi e tra questi, oltre ai virtuali che sembrano detenere ormai la leadership completa, ce ne sono altri molto importanti. TIM comunque riesce a tenere la barra dritta con le sue migliori offerte, quelle fatte di tanti giga e soprattutto di prezzi agevolati per tutti.

TIM batte Iliad e i virtuali con promo assurde: ecco le tre Power

TIM primeggia in questo momento con le sue tre offerte che offrono minuti senza limiti e 200 messaggi. La prima con 6,99 € al mese permette di avere 150 giga in 4G. Le altre due con con prezzi rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese, garantiscono invece 200 giga in 4G e 300 giga in 5G.

Quello che dà sempre contraddistingue TIM, oltre alla grande qualità, è sicuramente la sua attitudine ad abbassare i prezzi di offerte già viste. Secondo quanto riportato, anche questa volta infatti il gestore è riuscito a fornire il meglio ai suoi utenti. Non c’era molto spazio di manovra dopo aver visto le offerte vantaggiose di un provider forte come Iliad, ma intanto il gestore anglosassone è riuscito a venire fuori con ottime soluzioni mobili.

Per avere queste offerte, bisogna provenire da alcuni gestori in particolare. In primo luogo TIM vuole combattere proprio contro Iliad, gestore leader assoluto che ora però potrà perdere qualche utente per via delle Power. Gli altri gestori contro cui va il provider italiano sono quelli virtuali. Solo chi viene da queste realtà dunque potrà avere le tre offerte sopra descritte. In più solo per il primo mese chi sceglierà una di queste soluzioni potrà avere il costo ridotto a zero.