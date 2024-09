Il Google Pixel Watch 3, il nuovo smartwatch lanciato da Google il 13 agosto, sta attirando l’attenzione non solo per le sue avanzate caratteristiche tecniche, ma anche per una promozione particolarmente allettante. In vista dell’arrivo sul mercato, il colosso di Mountain View ha avviato una strategia promozionale che include un generoso sconto di 100 euro, destinato a rendere l’acquisto del dispositivo ancora più vantaggioso per gli utenti europei.

Le caratteristiche del Google Pixel Watch 3

Il Pixel Watch 3 si distingue per il suo display AMOLED LTPO, disponibile in due dimensioni: 1,2 e 1,4 pollici. Questo schermo offre una densità di 320 ppi, una luminosità che raggiunge i 2.000 nit e un refresh rate variabile da 1 a 60 Hz, promettendo un’esperienza visiva di alta qualità. Il dispositivo è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 5100, con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La connettività include Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, GPS e LTE nella versione dedicata. La batteria varia in base al modello, con 307 mAh per la versione da 41 mm e 420 mAh per quella da 45 mm.

Attualmente, Google offre anche una promozione che prevede un credito di 50 euro per chi acquista il Pixel Watch 3 attraverso il Google Store. Tuttavia, l’ulteriore sconto di 100 euro rende l’offerta particolarmente interessante. Con questo sconto, il modello da 41 mm, disponibile in versione solo Wi-Fi, scende a 299 euro, mentre quello con LTE arriva a 399 euro. Il modello da 45 mm, sempre solo Wi-Fi, costa ora 349 euro, e la versione con LTE è a 449 euro.

Questa promozione, che al momento sembra essere attiva solamente in Germania, potrebbe presto estendersi ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia, aumentando ulteriormente l’appeal del Pixel Watch 3. Con queste offerte, Google mira a catturare l’interesse di un pubblico più ampio e a rendere l’acquisto del nuovo smartwatch un’opzione irresistibile per gli appassionati di tecnologia.