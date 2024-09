La nuova strategia di AMD riguarda l’aumento delle quote di mercato per il settore GPU. Jack Huynh, vicepresidente senior dell’azienda, ha annunciato tale cambiamento durante un’intervista all’IFA 2024. Secondo quanto dichiarato sembra che AMD intenda raggiungere il 40/50% del mercato. Per riuscirci, l’azienda ha deciso di rinunciare, almeno per il momento, alla competizione nel settore delle schede grafiche da top di gamma. L’obiettivo è di attirare una maggiore quota di mercato e di farlo velocemente. In tal modo l’azienda mira ad attirare gli sviluppatori di software e giochi per poter ottimizzare i rispettivi prodotti per le GPU AMD.

AMD si concentra sul settore mainstream

Huynh ha sottolineato l’intenzione dell’azienda di costruirsi un’identità che vada oltre la concezione di “marchio elitario”. In questo modo AMD punta a raggiungere un numero più elevato di utenti. La scelta non rappresenta una decisione definitiva. Il vicepresidente, nella sua intervista, non ha escluso, infatti, la possibilità che l’azienda un giorno possa tornare ad occuparsi nuovamente del settore top di gamma.

È però importante evidenziare che la scelta di AMD riguarda solo il mercato consumer. Il settore data center non verrà coinvolto nella nuova strategia. In tal modo l’azienda continuerà a puntare sul suo ruolo di spicco in questo segmento di mercato.

Huynh ha spiegato tale decisione affermando che la leadership assoluta nello spazio server può portare ad un aumento di quote di mercato. Ciò avviene perché il settore si basa sul Total Cost of Ownership (TCO). Viceversa, lo spazio client permette di guadagnare meno quote perché si basa su un lato go-to-market e uno sviluppatori.

Infine, Huynh ha assicurato che il cambio di strategia non si traduce in un abbandono degli appassionati di hardware di fascia alta. AMD, infatti, è alle prese con una nuova strategia che sfruttando i chiplet punta a soddisfare anche le esigenze degli utenti che compongono tale segmento di mercato. Il tutto senza compromettere l’obiettivo di aumentare le quote di mercato.