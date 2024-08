Cercare di comprendere come evolva l’andamento del mercato è come consultare una sfera di cristallo. Ci sono troppi fattori da tener in conto, troppe variabili e troppi cambiamenti improvvisi sorprendenti, non sempre poi tanto positivi. Il mercato automobilistico europeo continua a evolversi, con tendenze significative che emergono e ci mostrano un quadro altalenante. Lo scorso mese, a luglio, le immatricolazioni sono aumentate del 2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Hanno raggiunto precisamente 1,03 milioni di auto. Anche considerando questo aumento, stranamente è il segmento degli SUV a farla da padrone. Questi veicoli hanno raggiunto un nuovo record, rappresentando il 54% delle immatricolazioni totale. Perché la domanda per SUV è in continua crescita e supera quella delle elettriche?

Si osserva al contempo un calo nella domanda di auto elettriche e questo potrebbe esserne parte del motivo. Ci si chiede ormai se questa tendenza possa mettere a rischio anche gli obiettivi di sostenibilità. Le immatricolazioni di veicoli completamente elettrici sono scese del 6% rispetto a luglio dello scorso anno, con una quota di mercato ridotta al 13,5%. Tale declino può essere attribuito alla crescente incertezza riguardo agli incentivi. Oltre a questo potrebbe essere attribuito anche ai valori residui delle auto elettriche.

I SUV battono alla grande le auto elettriche

Le immatricolazioni della Dacia Sandero, per fare un esempio, sono aumentate del 34% nel mese di luglio, facendola diventare l’auto più venduta. Il risultato indica una crescente richiesta per modelli economici e accessibili. Come risponderanno i costruttori alle sfide del mercato in evoluzione? Le auto elettriche continueranno a essere un’opzione viabile o i SUV rimarranno la scelta preferita dei consumatori?

Nonostante le difficoltà nel settore delle auto elettriche, i SUV continuano quindi a dominare il mercato. La crescente disponibilità di modelli e l’attrattiva di una posizione di guida più elevata stanno spingendo gli automobilisti verso questi veicoli. Qual è la causa di questo forte interesse? Le vendite di SUV compatti e piccoli sono particolarmente alte, mentre i SUV di medie dimensioni mostrano segni di declino. Non è questa una chiara indicazione delle preferenze dei consumatori?