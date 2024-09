Nvidia e Hippocratic AI hanno annunciato una partnership destinata a rivoluzionare il settore sanitario attraverso lo sviluppo di “agenti sanitari” basati su intelligenza artificiale generativa. Questi nuovi agenti, secondo i risultati dei test, non solo superano le prestazioni degli infermieri umani durante le videochiamate, ma risultano anche notevolmente più economici.

Una collaborazione fruttuosa per la medicina

La collaborazione tra Nvidia e la startup Hippocratic AI punta a creare agenti sanitari che combinano la tecnologia avanzata di Nvidia con il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sviluppato da Hippocratic AI, specializzato in ambito sanitario. L’obiettivo è quello di migliorare la connessione con i pazienti attraverso risposte conversazionali di alta qualità e a bassissima latenza.

Già testati da oltre 1.000 infermieri e 100 medici negli Stati Uniti, gli agenti di Hippocratic sono attualmente in fase di sperimentazione da parte di diversi fornitori di servizi sanitari per svolgere compiti non diagnostici. I dati raccolti indicano che questi agenti superano rivali come GPT-4 di OpenAI e LLaMA 2 70B Chat, e anche gli stessi infermieri umani in varie categorie. Per esempio, gli agenti hanno identificato l’impatto dei farmaci sui valori di laboratorio con una precisione del 79% rispetto al 63% degli infermieri umani, e hanno individuato farmaci da banco non consentiti per specifiche condizioni con un tasso dell’88% contro il 45% degli umani.

La partnership mira a affrontare la crescente carenza di operatori sanitari negli Stati Uniti. Munjal Shah, co-fondatore e CEO di Hippocratic AI, ha dichiarato: “Collaboriamo con NVIDIA per perfezionare la nostra tecnologia e amplificare il nostro impatto, migliorando l’accesso, l’equità e i risultati per i pazienti”. Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per la sanità, ha aggiunto: “Gli agenti digitali basati sull’IA generativa possono segnare l’inizio di un’era di abbondanza nell’assistenza sanitaria, a condizione che rispondano ai pazienti come farebbe un essere umano”.

Un aspetto da non sottovalutare

Un aspetto cruciale di questa innovazione è il costo operativo. Gli agenti di Hippocratic costano 9 dollari all’ora, mentre la paga oraria media per gli infermieri negli Stati Uniti, secondo il Bureau of Labor Statistics, era di 39,05 dollari nel 2022. Questo risparmio potrebbe avere un impatto significativo sul settore, offrendo un’alternativa economica e potenzialmente più efficiente per affrontare la carenza di personale.