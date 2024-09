Durante una presentazione a porte chiuse, avvenuta a IFA di Berlino, AMD ha presentato al mondo il suo prossimo chip dedicato alla fascia del mercato rappresentata dai PC console Handheld, stiamo parlando di Z2 Extreme, un processore che tra le svariate caratteristiche promette di regalare agli utenti un boost clamoroso alla durata della batteria.

Cosa è emerso

La fascia del mercato dedicata ai pc console portatili, rappresenta un mercato emergente che sta conquistando una fetta di utenti sempre più vasta, il tallone di Achille di questi prodotti è peró rappresentato dalla batteria che dovendo affrontare componenti particolarmente esigenti come i processori e le GPU più per il gaming, come ovvio che sia, non riesce a garantire un’autonomia soddisfacente obbligando gli utenti a giocare con il capo di ricarica costantemente connesso.

Stando a quanto dichiarato dal vicepresidente di AMD, Z2 Extreme promette di incrementare la durata della batteria del 300%, consentendo agli utenti di giocare a titoli pesanti come Black Myth Wukong addirittura per tre ore consecutive, un traguardo a dir poco impensabile con l’attuale generazione di pc console portatili, ovviamente ciò apre a scenari interessanti dal momento che il chip dovrebbe arrivare all’inizio del 2025 e dovrebbe fare da apriporte alle nuove generazioni di questi prodotti.

Attualmente infatti, il chip Z1 Extreme gira a bordo di prodotti molto amati come Legion Go, Rog Ally e Ally X, le quali prossimamente vedranno l’arrivo della seconda generazione che ovviamente porterà con sé numerosi aggiornamenti sia hardware che legati alle funzionalità.

Non rimane dunque che attendere per avere qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche dei chip e per vedere in termini pratici come gireranno i titoli disponibili su questa tipologia di prodotto per vedere se la promessa sarà realmente mantenuta o riguarderà solo alcuni titoli supportati ufficialmente, il futuro però sembra essere certamente ben delineato.