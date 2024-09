WINDTRE lancia Super 5G Carta Giovani: l'offerta imperdibile

Hai tra i 18 e i 35 anni e possiedi la Carta Giovani Nazionale? Allora c’è una grande novità per te! WINDTRE ha lanciato una nuova e imperdibile offerta: Super 5G Carta Giovani Nazionale, disponibile esclusivamente per chi ha attivato la Carta Giovani. Ti stai chiedendo cosa include? Minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G. Non è fantastico?

La promo WINDTRE è semplice ma potente! Per soli 8,99 euro al mese otterrai senza dine verso tutti i numeri nazionali, ben 200 SMS e una quantità eccezionale 100 Giga di traffico dati fino alla velocità 5G! Inoltre, l’attivazione è completamente GRATIS e pagherai solo 10 euro per la nuova SIM. Un’occasione davvero super! Ti stai chiedendo dove puoi attivare l’offerta? È disponibile solo online, tramite l’app IO. Basta accedere e seguire il percorso per riscattare la promozione direttamente dal tuo smartphone.

Perché aderire a questa offerta fantastica WINDTRE

Se ami navigare in velocità o hai bisogno di molta connessione per lavoro o svago, questa offerta ti permette di sfruttare la rete 5G di WINDTRE, con una copertura del 97% della popolazione. E non solo: grazie al 5G Priority Pass, avrai anche priorità sulla rete, per un’esperienza ancora più fluida! Inoltre, l’offerta è compatibile con gli sconti e i Giga illimitati per chi ha una rete fissa WINDTRE! Hai già pensato a quanto potresti risparmiare unendo le due offerte? Tantissimo!

Le opportunità non finiscono qui! Non ci sono solo novità riguardanti la telefonia. WINDTRE, con la Carta Giovani Nazionale, offre anche opportunità di formazione fantastiche. Vuoi lavorare nel settore IT? Puoi candidarti per diventare IT Automation Engineer – Junior e far parte del team di IT Operations. È un’occasione unica per i giovani, non trovi? Se sei dunque alla ricerca di un’offerta che unisca connettività super veloce, costi contenuti e opportunità di crescita professionale, Super 5G Carta Giovani Nazionale di WINDTRE è esattamente ciò che fa per te. Non perdere tempo, l’offerta è valida solo fino al 31 ottobre 2024!