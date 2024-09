Uno dei prodotti più amati nell’arsenale di Google sono senza alcun dubbio le sue cuffie True wireless, parliamo ovviamente delle Pixel Buds, degli auricolari decisamente di ottimo livello che garantiscono agli utenti una qualità del suono ottimale abbinata a funzionalità d’eccezione, come la cancellazione del rumore e i comandi vocali.

Proprio questi ultimi sono finiti al centro delle attenzioni della community che è stata scossa da una notizia che probabilmente non tutti i gradiranno e che riguarda il richiamo dei comandi vocali tramite le key words “Hey Google”, Google ha infatti annunciato un cambiamento sostanziale per i comandi vocali che potrebbe far storcere il naso a molti, vediamolo insieme.

O per tutti o nessuno

A quanto pare, in passato la nota frase per attivare i comandi vocali poteva essere gestita separatamente tra lo smartphone e gli auricolari, una funzionalità molto comoda dal momento che si poteva decidere di utilizzarla solo per le auricolari e non per lo smartphone dal momento che quest’ultima poteva risultare fastidiosa per la maggior parte degli utenti, d’ora in avanti non sarà più così, Google infatti ha annunciato di aver unificato l’attivazione del comando che dovrà semplicemente essere abilitato e lo sarà sia per lo smartphone che per gli auricolari, la novità è stata annunciata tramite una nota ufficiale sul forum di Google, eccola qui riportata: “L’impostazione Hey Google e Voice Match sul tuo telefono o tablet Android connesso ora controllerà se puoi usare “Hey Google” sulle tue cuffie abilitate all’Assistente. Per usare “Hey Google” e ricevere assistenza a mani libere sulle tue cuffie con la tua voce, attiva “Hey Google” dalle impostazioni dell’Assistente sul tuo telefono o tablet Android connesso.“.

Il dado è tratto, il cambiamento è infatti vincolante e riguarderà tutti gli utenti che utilizzano l’accessorio di Google, ora non rimane che attendere per vedere se quest’ultima ascolterai i feedback della community e magari deciderà di tornare una gestione più capillare delle funzionalità che è senza alcun dubbio, la migliore.