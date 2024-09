WhatsApp, ci siamo: ecco l'aggiornamento per chattare anche con Telegram

Sta cominciando a prendere forma il futuro di WhatsApp. Il colosso infatti sta lanciando sempre più novità interessanti, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità. Dopo aver visto tantissime soluzioni esterne, come app di terze parti, è il momento di aprire il futuro e la funzionalità per eccellenza è sicuramente quella dell’interoperabilità.

Probabilmente sarà questo il vero passo di WhatsApp verso un nuovo mondo, quello fatto di più applicazioni che convergono all’interno di una sola. Il colosso colorato di verde infatti potrà attendere messaggi anche da altre applicazioni di messaggistica, convogliandole all’interno di un’unica sezione totalmente nuova dedicata agli utenti. Qui non ci sarà nessun problema nell’interagire con le persone che magari scrivono da Telegram o da qualsiasi altro servizio, così da unire tutto insieme rispettando dei criteri.

WhatsApp: arriva l’interoperabilità, ecco come funziona

L’interoperabilità sta per arrivare su WhatsApp e questo dovrebbe essere il momento giusto. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che stanno cercando di capire come funziona il nuovo fenomeno, il quale ormai è ben chiaro per molti. Stando a quanto detto nelle ultime ore, WhatsApp a breve dovrebbe cominciare a distribuire l’aggiornamento, proprio per rispettare i canoni imposti nell’Unione Europea dal nuovo DMA.

Tutti gli utenti potranno quindi iscriversi tra le varie piattaforme, o almeno questo è quanto è stato imposto almeno per il momento. Tutto dovrebbe essere molto più semplice di quanto si crede, siccome ci sarà un’area dedicata. WhatsApp quindi è una delle prime applicazioni ad implementare il tutto e probabilmente fungerà da apripista per molti altri servizi di messaggistica. Ad oggi ci ritroviamo di fronte ad un fenomeno che qualcuno non avrebbe mai immaginato fino a poco tempo fa ma che ben presto diverrà la normalità. Seguiranno comunque delle nuove informazioni durante i prossimi giorni che chiariranno ancor meglio la situazione.